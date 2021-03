Juan Cruz Real y el incómodo momento en rueda de prensa. ¿Por qué respondió así?

Luego de que América de Cali ganara en la visita a Patriotas, el DT Juan Cruz Real asistió a la rueda de prensa habitual. Le hicieron 4 preguntas y hubo una en la que tuvo una respuesta particular.

El argentino suele ser un entrenador de respuestas largas. Intenta explicar distintas cuestiones mientras remarca el valor y el esfuerzo de sus futbolistas. Así pasó en Tunja. La rueda de prensa que dio en el estadio Libertad empezó por el estilo. Juan Cruz Real respondió un par de preguntas de tal forma.

Lo hizo con estas respuestas:

“Lo de hoy es mérito de los muchachos, su predisposición y el convencimiento. No es fácil la cancha de Tunja, no está apta para jugar profesionalmente. Gracias a Dios no tuvimos jugadores lastimados. Era un triunfo que necesitábamos. El resultado se quedó corto. Debíamos haber hecho algún gol más. Les doy una felicitación a mis jugadores por el esfuerzo que han hecho hoy”.

Y: “En los partidos anteriores tuvimos primeros tiempos que no fueron buenos y algunos en los que merecimos más. Creo que hoy el equipo fue muy sólido. Jugó muy serio, por momentos no pareció que estábamos jugando en la altura. No es fácil venir acá y jugar como los muchachos lo hicieron. Tenemos que pensar en lo que viene. Era importante ganar acá. Los muchachos estuvieron a la altura”.

Lo extraño estuvo en la tercera pregunta. Fue la que le hizo Daniel Millán, periodista de Zona Libre de Humo Radio. Él le hizo esta consulta: “¿Al tener dos extremos naturales como Jeison Lucumí y Santiago Moreno, con Yesus Cabrera y Rafael Carrascal como gestores del mediocampo, sintió más fluido el juego de América de Cali?”.

Juan Cruz Real simplemente respondió: “Sí”. Luego se quedó en silencio. Sorprendió. Incluso la rueda de prensa estuvo detenida unos segundos y entonces se reiteró con un sencillo “sí” que llamó la atención. Después de eso Joel Graterol respondió otro interrogante y luego nuevamente el DT se extendió respondiendo un nuevo cuestionamiento.

“Es importante ganar. El equipo jugó un partido completo bien. A lo último, cuando ellos se jugaron todo para tratar de empatar, los jugadores entendieron que era el momento de terminar defendiendo porque no habíamos podido finalizar algunas jugadas. Nos teníamos que haber ido con 2 o 3 goles de diferencia por lo que el equipo hizo en la cancha”. Acá volvió a responder normal. ¿Qué pasó en la pregunta de Zona Libre de Humo Radio?

La rueda de prensa de Juan Cruz Real tras el triunfo de América de Cali en Tunja