Juan Cruz Real tras el 5º partido sin triunfos para América de Cali: “Que el hincha se quede tranquilo”

Desde la ida de la final cuando goleó a Santa Fe, América de Cali se olvidó de ganar. Jugó 5 partidos: perdió 2 y empató 3. ¿Qué le pasa al equipo? El DT Juan Cruz Real le habló al hincha tras el 0-0 con Atlético Bucaramanga.

Luego de dar la explicación futbolística, hablando de las diferencias entre el primer tiempo y el segundo que tuvo el equipo en el Pascual Guerrero, el entrenador argentino quiso darle un mensaje a los aficionados del Bicampeón del fútbol colombiano que están expectantes para festejar un nuevo triunfo.

“Estoy confiado en que seguramente con los futbolistas que tenemos el gol va a llegar. Sé cómo trabajan y cómo se entregan mis futbolistas, así que no tengo dudas de que vamos a lograr los resultados que queremos. Que los hinchas se queden bien tranquilos porque este grupo de jugadores siempre busca más y pone la cara para representar de la mejor manera a la institución”, dijo Juan Cruz Real al cierre de la rueda de prensa.

El DT que llevó a América de Cali a su Estrella 15, hoy en día busca volver al triunfo. Luego del 3-0 a Santa Fe en la ida de la final, el elenco escarlata dejó de ganar. Perdió el juego de vuelta de esa final, cayó eliminado de la Copa BetPlay y suma 2 puntos de 9 en la Liga 2021.

-“Creo que fuimos los que hicimos el gasto del partido. En el primer tiempo tuvimos el control del juego, pero no la profundidad que necesitábamos, no tuvimos ese peso en ataque (colectivamente). En el segundo tiempo el equipo jugó con más vértigo, creó bastantes situaciones de gol, lamentablemente no tuvimos la eficacia que hubiésemos necesitado, pero en el ST el equipo mostró más profundidad y si hubiésemos tenido mayor eficacia tendríamos que haber ganado el partido”.

-“A veces tener mucha posesión no garantiza ganar un partido. En el primer tiempo tuvimos posesión, pero sin profundidad. En el segundo tiempo el equipo tuvo más peso, creó mucho más peligro. Tuvimos varias situaciones claras para finalizar, no se dieron”.

-“En el primer tiempo nos faltó profundidad por varios factores. No estábamos encontrando el camino que necesitábamos en las acciones de ataque. Los posicionamientos y la circulación de la pelota no era tan rápida. Entonces eso generaba que el rival se acomodara. En el segundo tiempo leímos bien el planteo del rival, fuimos más profundos, creamos situaciones de gol que lamentablemente no pudimos finalizar, pero el equipo se vio con dinámica, vértigo, que es lo que nosotros buscamos en el esquema ofensivo”.

-“El equipo jugó mejor el segundo tiempo que el primero, considerando que es lo que necesitamos: tener el control del partido y traducirlo en el arco rival. Van 3 partidos. Me da la sensación que nosotros hemos ido arrancando despacio, como también se fue acomodando el equipo. En el primer partido tuvimos bastante menos futbolistas de los que habitualmente tenemos y el equipo ha ido incorporando piezas importantes a medida que van pasando las fechas. Estoy confiado en los jugadores que en lo que viene seguramente, si podemos sostener el nivel del segundo tiempo, eso nos va a acercar a la victoria”.