Juan Cruz Real y sus palabras caminando a Buga por el título con América de Cali

Juan Cruz Real, el DT de América de Cali, hizo un par de promesas que cumpliría si se lograba la Estrella 15. Eso se dio con él al mando y el argentino, fiel a lo dicho, se dedicó a cumplir.

Primero se pintó el pelo de rojo. Así empezó a ponerse al día con lo que le dijo al plantel que haría en caso de que se alcanzara el título en la Liga BetPlay. Se alcanzó y por eso su cumplimiento a cabalidad, que terminó con una larguísima caminata este 5 de enero en territorio vallecaucano.

Juan Cruz Real emprendió camino al Buga. Su promesa era visitar al Milagroso al que tantas veces antes visitó. Y para eso caminó decenas de kilómetros. Es un recorrido cercano a los 70. Lo inició con un amigo personal (Darío De la Rosa) y en el camino se le fueron sumando algunos fanáticos. Lo entrevistaron. El DT de América de Cali habló con Zona Retro:

“A los hinchas les digo que disfruten de la 15, cuesta mucho salir campeón. La historia del Milagroso de Buga me la contaron cuando llegué a Buga y me interesó. Es una promesa que tenía que hacer (…). La idea no era que la gente gastara tiempo en esto pero si lo hacen, agradecido. Siempre América de Cali primero, primero el club, el escudo y después estamos todos nosotros. Si eso los hace feliz, bienvenido”.

🎥: Zona Retro pic.twitter.com/rfn2ovuaxZ — América Store Colombia (@AmericaStore_Co) January 6, 2021

Casi 14 horas caminando para cumplir su promesa de la estrella ⭐15⭐

🎥Valle al instante-1 pic.twitter.com/oPASTJSukT — JONATHAN ARBOLEDA 🎙️⚽ (@ArboledaRadio) January 6, 2021