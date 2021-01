América de Cali hoy: ¿Jhon Arias es la próxima salida?

Del plantel campeón de América de Cali en la Estrella 15 ya salió Éder Chaux. Él estaba cedido a préstamo de parte de Patriotas, mismo equipo que está definiendo el futuro de Jhon Adolfo Arias.

Los dos llegaron juntos hace un año al club. Fue la misma figura. Ambos arribaron a préstamo con opción de compra por un año. Y en los dos casos América de Cali decidió no ejercerla. Por ende es Patriotas, el club dueño de sus derechos, el que pasa a definir el futuro de ambos. Ya lo hizo con Éder Chaux, quien salió cedido hacia Junior de Barranquilla. Fue presentado este 5 de enero.

Ahora queda la pregunta. ¿Qué va a pasar con Jhon Arias? Fue consulta para César Guzmán, el presidente de Patriotas, en entrevista con El VBAR (Caracol Radio). Su respuesta fue: “Santa Fe han mostrado interés en él, pero no hay nada definido por ahora. A Junior no llegó porque aunque había acuerdo entre los clubes, el jugador y su representante no lo aceptaron”.

Por ahora no hay algo claro para él y tampoco está cerrada la posible continuidad en América de Cali. Es un futbolista que tuvo múltiples posibilidades con Juan Cruz Real como DT. Hay intención de que continúe pero bajo otra figura. El cuadro escarlata, por ahora, tiene decidido no hacer uso de la opción de compra.

“Jhon Arias no se va a quedar en América de Cali a menos de que paguen la opción de compra”, es lo que dice César Guzmán al respecto. A esta altura del mercado de fichajes no hay opción de eso. El cuadro escarlata sí quiere tenerlo pero no por esa vía. Y Patriotas, de momento, no cede. Le busca otras posibilidades. Ya tuvo un par que no se cerraron. Buscan más.

Jhon Arias es un futbolista que en el 2020 jugó 21 partidos de la Liga BetPlay (1033 minutos). Fue titular en 10 ocasiones y marcó un gol (a Águilas Doradas). Además participó en 85 minutos de la Copa BetPlay, en 150 de la Superliga y en 5 compromisos de la Copa Libertadores.

Jhon Arias tras el título con América de Cali