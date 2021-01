Tal cual sucede cada vez que se lo preguntan, Hugo Rodallega ratificó el deseo de jugar en América de Cali. Ahora fue en entrevista en El VBAR (Caracol Radio) tras su octavo gol de la temporada con Denizlispor.

Este 10 de enero el atacante colombiano marcó su segundo gol del 2021. Está en una racha importante de 6 tantos en 7 compromisos. Sin embargo, el equipo en el que juega se mantiene en zona de descenso. Y siendo así, a falta de la mitad de la competencia y a sus 35 años, hay preguntas sobre su futuro. ¿Piensa en el regreso al fútbol colombiano?

Respondió tal cual lo ha hecho hace ya varios años, sobre todo mencionando el tema del cuadro escarlata del que es hincha. “Me encantaría ponerme la camiseta del América de Cali. Y además de que hay que negociar, ellos deben ver si me necesitan en su equipo. No es que yo coja mis maletas y me vaya”, fue lo primero que dijo.

Esa intención de tenerlo ya la vivió alguna vez el equipo y no se concretó. “Siempre que un equipo colombiano quiere tenerme, tengo contrato acá vigente y es difícil por la cláusula, se complican las cosas”, agregó Hugo Rodallega. Ahora está en plena competencia. Podría volver a negociar a final de la campaña (mediados de 2021). Y si el que lo busca es el cuadro americano, no tiene mucho que pensar.

“Estoy dispuesto a renunciar a muchas cosas por vestir la camiseta de América de Cali y retirarme en Deportes Quindío. La educación de mis hijos es algo, pero obviamente me refiero a lo económico, que con respeto no es el contrato que tengo acá (…). Soy consciente de que mi contrato en Colombia no sería como el de acá. Que Denizlispor esté en zona de descenso puede ser un factor, pero hay que esperar, uno nunca sabe”, agregó.

Hugo Rodallega es un delantero que el 25 de julio llegará a 36 años. Juega en Europa desde el 2009 cuando llegó a Wigan Athletic en la Premier League. Varias veces ha manifestado el deseo de volver a Colombia y esa idea se complementa con dos equipos: América de Cali y Deportes Quindío. ¿Alguna vez se dará?

El golazo de Hugo Rodallega con Denizlispor

Su segundo tanto del 2021 y el octavo en la temporada se lo hizo a Rizespor. Fue el tanto con el que se abrió el marcador del juego que terminó 1-1 por la Fecha 17 de la liga turca.