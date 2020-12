América de Cali fichajes: ¿Qué va a pasar con Duván Vergara?

Más de un hincha de América de Cali se lo está preguntando sobre uno de sus ídolos. ¿Duván Vergara seguirá en el equipo para el 2021? Respondió el futbolista que en 2 años ganó un par de títulos con el club.

Uno de los símbolos de América de Cali en las Estrellas 14 y 15 fue Duván Vergara. El atacante que llegó al equipo tras un periplo por Rosario Central lleno de altibajos, encontró en el cuadro escarlata su lugar en el mundo para relanzarse de la mejor manera. ¡Es ídolo total de la afición!

América de Cali decidió hacer uso de la opción de compra por él hace un año. Tras el título en diciembre de 2019 se quedó con el 100% de sus derechos deportivos y desde ese momento se especula con su salida. El club y él coinciden en la idea de una salida, solo cuando estén dadas las condiciones económicas que dejen satisfechas a todas las partes. Como eso no pasó a lo largo de todo el 2020, él se quedó y terminó siendo campeón nuevamente.

Ahora se duda de lo que pase para 2021. Se lo consultaron en entrevista con Dimayor tras la coronación en El Campín. “Continuar en América de Cali será muy duro. Pienso que ya cumplí mi ciclo aquí, que sea lo que Dios quiera. Si me quedo estaré contento”, dijo Duván Vergara como respuesta a la pregunta sobre su futuro deportivo, luego de año y medio con el equipo escarlata.

Luego, en otras entrevistas que dio respondiendo a lo mismo, se ratificó en la idea: “No sé si siga. Si me voy me iré feliz de haber ganado otro título y si me quedó daré todo para jugar la Copa Libertadores“. Lo que venga será bien recibido para él. Ya le pasó entre el 2019 y el 2020. Se decidió su continuidad y todo terminó en un nuevo festejo. Esa opción no se descarta para el 2021.

América de Cali y el entorno del goleador están esperando una opción de no menos de 5 millones de dólares por el 80% de sus derechos deportivos. Mientras eso no llegue, seguirá. Ahora que fue campeón nuevamente, quizás las opciones que ya están sobre la mesa aumenten y lleguen a lo esperado. Será cuestión de tiempo.

Duván Vergara responde sobre su futuro (Dimayor)