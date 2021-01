América de Cali: ¿Qué pasará con Juan David Pérez?

Pasó un año de la llegada de Juan David Pérez a América de Cali. Arribó despertando una alta expectativa que todavía no se cumplió. Fue un campeón sin demasiado protagonismo y ahora se duda de su continuidad.

A principios de 2020 hubo mucho movimiento con él. Es un atacante que venía de destacarse en Millonarios. Sin ser un goleador nato, cumplió una campaña con 9 goles y varias asistencias. Estaba cedido por el Club Celaya y en el cuadro albiazul pretendían su continuidad. América de Cali, por pedido del DT Alexandre Guimaraes, hizo un mejor ofrecimiento y se quedó con él.

Fue sorpresa en el mercado de fichajes. Pareció un muy buen movimiento del equipo escarlata y dejó de serlo con el paso del tiempo. El futbolista nunca se consolidó. Tuvo chances, quizá no tantas como las esperadas, pero sumó partidos. Terminó el año lesionado y perdiéndose las finales para las que no fue convocado.

En total Juan David Pérez jugó 10 partidos de Liga BetPlay (3 como titular) e hizo un gol (el tercero en la goleada a Patriotas). Estuvo en 30 minutos de la Superliga, fue suplente en la Copa ante Santa Fe y jugó 5 compromisos de la Libertadores (2 como titular). Esas fueron las cifras de su primer año y las mismas por las cuales en el inicio de 2021 su continuidad en el equipo está en duda.

Lo que dijo Juan Cruz Real de Juan David Pérez en América de Cali

“El caso de Juan David Pérez no está claro. No se sabe si va a continuar en el club o no. Tuve una conversación sincera con él y le expliqué cuál es la situación. A partir de ahí tendrá que habrá con el club y ver cuál es la mejor opción”, dijo el DT del cuadro escarlata en entrevista en Zona Libre de Humo Radio.

Juan David Pérez es un futbolista por el que América de Cali hizo una inversión. Para quedarse con él adquirió un porcentaje de sus derechos. Su salida podría ser una cesión, aunque lo que se buscaría realmente es una venta. Habrá que esperar si alguien oferta por él y en qué condiciones. Eso en caso de que el jugador decida irse. Su otra opción es saber que no está en las prioridades del entrenador, quedarse y pelear por el lugar. Es lo que debe decidir.