Pasó su primer año de contrato con América de Cali y lo que está cerca de pasar con Juan David Pérez es una cesión a préstamo. El futbolista que llegó de Millonarios seguiría en la Liga BetPlay.

Despertó una alta expectativa con su llegada, pero no logró cumplirla en el primer año con la camiseta escarlata. El atacante hizo parte del equipo campeón en la Liga BetPlay 2020. Está en la historia de la Estrella 15, pero sin mayor figuración. Jugó menos de lo esperado y apenas hizo un gol en el certamen.

Juan David Pérez, que llegó a América de Cali por pedido del DT Alexandre Guimaraes, se vio afectado por el cambio de entrenador. No encajó en la idea de Juan Cruz Real. Al menos no en la principal. Perdió protagonismo. Jugó poco como titular y terminó el año lastimado, inhabilitado para los partidos de la final ante Santa Fe.

Ahora que se planea el equipo para 2021, con la llegada de Guillermo Murillo al plantel y la consolidación de jóvenes talentos como Santiago Moreno y Émerson Batalla, la decisión que tomó América de Cali con Juan David Pérez es cederlo. Es un jugador con contrato vigente y propiedad del club en un porcentaje. Bajo esas condiciones, se iría 6 meses a jugar con Águilas Doradas.

Lo que dijo Juan Cruz Real de Juan David Pérez en América de Cali

“El caso de Juan David Pérez no está claro. No se sabe si va a continuar en el club o no. Tuve una conversación sincera con él y le expliqué cuál es la situación. A partir de ahí tendrá que habrá con el club y ver cuál es la mejor opción”, dijo el DT del cuadro escarlata en entrevista en Zona Libre de Humo Radio.

Juan David Pérez es un futbolista por el que América de Cali hizo una inversión. Para quedarse con él adquirió un porcentaje de sus derechos. Su salida podría ser una cesión, aunque lo que se buscaría realmente es una venta. Habrá que esperar si alguien oferta por él y en qué condiciones. Eso en caso de que el jugador decida irse. Su otra opción es saber que no está en las prioridades del entrenador, quedarse y pelear por el lugar. Es lo que debe decidir.