América de Cali fichajes: los que hacen falta, según Juan Cruz Real

Todavía no ha terminado de conformarse la plantilla de América de Cali para el 2021. El DT reconoció que este equipo “tiene un poquito menos” que en el semestre del título. Apuntan a más nombres.

La pregunta se la hicieron en Zona Libre de Humo Radio. Allí el DT habló de la comparación entre los planteles de 2020 y 2021. Su respuesta es clara: “En este momento el equipo tiene un poquito menos porque en algunos casos no tuvimos reemplazos”, dijo en referencia a los futbolistas que se fueron y los que llegaron. No se ha terminado de armar en un par de puestos.

Nombre por nombre, así habló Juan Cruz Real. Se fue Éder Chaux y llegó Diego Novoa; y se fue Juan Pablo Segovia para la llegada de Jerson Malagón. Respecto a las salidas, las que quedan por suplir son las de Edwin Velasco y Jhon Adolfo Arias. “No hemos tenido reemplazo”, recordó el DT que llevó a América de Cali a su Estrella 15. Lo de Héctor Quiñones está claro que es una continuidad, salvo que ahora su presencia tomará más relevancia.

Sabiendo eso, todavía hay piezas por sumar a este América de Cali. Así lo pretende el DT: “Tenemos que ser realistas. Nos vamos a enfrentar a equipos que invierten dinero, se preparan bien (…).No me voy a poner a decir que si no me traen tantos jugadores… pero sí creo que tenemos que ir dando pasos hacia adelante. Los equipos en Colombia se están reforzando muy bien, entonces no podemos quedarnos tan atrás”.

Fichajes de América de Cali para el 2021

Altas

Diego Novoa – La Equidad

Jerson Malagón – Patriotas

Óscar Cabezas – sin equipo

Guillermo Murillo – Cortuluá

Bajas

Juan Pablo Segovia – Puebla FC (México)

Éder Chaux – Junior de Barranquilla

Edwin Velasco – Junior de Barranquilla

Jéfferson Murillo – sin equipo

Jhon Adolfo Arias – Santa Fe

Jeison Pinillo – sin equipo

Lo que dijo el DT de América de Cali en Zona Libre de Humo Radio