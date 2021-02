¿Cristian Penilla, América de Cali?

Según lo dijo Tulio Gómez recientemente, el último refuerzo de América de Cali saldrá de Jeison Lucumí, Nahuel Luján y un futbolista ecuatoriano. Este último sería Cristian Penilla (29 años).

Así se conoció este viernes a través de informaciones periodísticas. En las opciones que maneja el cuadro escarlata para sumar el extremo que necesita el cuerpo técnico, estaría este nombre. Se trata de un futbolista ecuatoriano con más de 200 partidos como profesional y 43 goles, además de presencia en algunos partidos de la Selección de Ecuador.

▶: América de Cali y el futuro de Duván Vergara

▶: ¿Cuántos goles completó Duván Vergara con América de Cali?

▶: ¡Los mejores goles de Díber Cambindo, el goleador que fichó América de Cali!

Cristian Penilla empezó su carrera en Espoli en 2011. En su país además jugó con Deportivo Quito y Barcelona SC antes de tener su primera experiencia internacional. Eso fue en 2015 cuando pasó a hacer parte de Pachuca CF. En México también jugó con Morelia y luego hizo parte de Chapecoense en Brasil (2017). Lo más reciente de su carrera está en la MLS.

Entre 2018 y 2020 Cristian Penilla estuvo en New England Revolution. Disputó 83 partidos e hizo 18 goles. El año anterior disputó 18 de esos compromisos (no anotó). Su contrato no fue renovado. Pasó a ser una opción en el mercado de fichajes para varios. En enero se le mencionó como posibilidad para LDU Quito. Allí finalmente contrataron a Juan Kaprof. Ahora tendría la opción de América de Cali. ¿Será él, Jeison Lucumí o Nahuel Luján?

Lo mejor de Cristian Penilla