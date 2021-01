Duván Vergara condiciona los fichajes de América de Cali

América de Cali ya confirmó la contratación de 3 futbolistas para el 2021. ¿Vienen más? Hay una posibilidad que se está trabajando y lo demás depende de lo que pase con Duván Vergara.

¿Por qué? Esa es la gran entrada económica que podría tener el cuadro escarlata. Si es que finalmente es vendido, se abrirá la posibilidad de hacer más movimientos en el mercado de fichajes. Recordemos que, dicho por Tulio Gómez, por él se piden entre 4 y 5 millones de dólares (por el 70% de sus derechos). Si alguien los paga, se irá y el elenco saldrá a buscar un reemplazante para el plantel.

La posibilidad de su salida no ha tenido mayores novedades. Hay movimientos y opciones que se tocan en el exterior, todavía sin tener algo definitivo. La oferta que pretende el equipo no ha aparecido y está descartado que se haga un movimiento diferente a eso. Es decir, no habrá préstamos o ventas que no cumplan con tales características. Duván Vergara, si es que sale del equipo escarlata, será para irse a un equipo del exterior.

Y si eso pasa, América de Cali irá por otro u otros futbolistas. De ahí la frase Duván Vergara condiciona el mercado de fichajes del cuadro escarlata. Si es que no se va, se las arreglarán con los futbolistas que ya están en el plantel, contando los 3 que llegaron y el lateral izquierdo por el que se está negociando. Una opción ha sido Dairon Mosquera pero la opción no se ha cerrado.

Duván Vergara sobre su futuro tras la Estrella 15

¿Dónde va a jugar ahora? Se lo consultaron en entrevista con Dimayor tras la coronación en El Campín. “Continuar en América de Cali será muy duro. Pienso que ya cumplí mi ciclo aquí, que sea lo que Dios quiera. Si me quedo estaré contento”, dijo Duván Vergara como respuesta a la pregunta sobre su futuro deportivo, luego de año y medio con el equipo escarlata.

En año y medio con el equipo, ya fue dos veces campeón, marcó en Copa Libertadores e hizo que más de un periodista pidiera su convocatoria a la Selección Colombia. También generó múltiples intereses de equipos del exterior. Curiosamente nada de eso ha hecho que aparezca una oferta que llame la atención.

El mercado de fichajes de América de Cali para 2021

Altas

-Diego Novoa – La Equidad

-Jerson Malagón- Deportivo Pasto

-Óscar Cabezas – Libre

Bajas

-Juan Pablo Segovia (Puebla FC, MEX)

-Éder Chaux – Junior de Barranquilla.

-Edwin Velasco – Junior de Barranquilla.

-Héctor Quiñones (sin equipo).

-Jéfferson Murillo (sin equipo).

-Jhon Adolfo Arias (Santa Fe).