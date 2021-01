América de Cali, Envigado y Cristian Arrieta. ¿Por qué hay demanda?

FOTO: INSTAGRAM | arrie__17

Envigado FC llevó el tema a la justicia y ya la Comisión del Estatuto del Jugador admitió la demanda. América de Cali no ha hecho efectivos los pagos a los que se comprometió por Cristian Arrieta.

En enero de 2020 se dio la transferencia. Finalmente y luego de la intención que tuvo Junior de ficharlo, Cristian Arrieta salió de Envigado FC para ser jugador del cuadro escarlata. El cuadro campeón del fútbol colombiano se fijó en él para armar el equipo que buscaría el bicampeonato y una buena figuración en Copa Libertadores. Lo llevó adquiriendo un compromiso que no ha cumplido, según confirmó Ramiro Ruiz, presidente del cuadro envigadeño.

+ ¿América de Cali vetó a Matías Pisano en el fútbol colombiano?

+ Jersson González, su reglamento y el sueño como DT. “Si no es en América de Cali…”

+ América de Cali: ¿Interesa Alejandro Chumacero?

América de Cali adquirió los derechos federativos del jugador, dejándole el 50% de los derechos económicos a Envigado. Lo que compró, todavía no lo pagó. No en los tiempos estipulados. Debía hacer uno en junio y otro en diciembre. No hubo acuerdo en las formas y por eso ahora el elenco antioqueño ha instaurado una demanda por impago de la transferencia.

Cristian Arrieta ya cumplió un año en América de Cali. Hizo parte del equipo que ganó la Estrella 15 y se mantiene como pieza clave para el DT. Lo que se conoció ahora públicamente es un tema entre clubes que a él no lo afecta en cuanto a que puede seguir jugando si es que así lo decide el entrenador. Lo demás se resolverá en otro ámbito ajeno al deportivo.

Cristian Arrieta en América de Cali

Ya suma 24 compromisos disputados entre todas las competencias. En 2020 jugó 19 compromisos de Liga, 1 de Copa y 3 de Libertadores. Y en 2021 tuvo acción en el único juego que disputó el equipo en la Liga BetPlay. Cristian Arrieta tiene un gol (a Patriotas).

El mensaje de Cristian Arrieta por el título con América de Cali