América de Cali: el inconveniente de Héctor Quiñones previo al clásico

El lateral izquierdo apuntaba a ser el titular en este partido, pero a última hora terminó saliendo de la convocatoria del equipo.

Héctor Quiñones, quien a pesar de tener muchos años de carrera encima, sigue siendo la gran apuesta del América de Cali este semestre, pues es un jugador propenso a lesiones y volvió a la actividad con el equipo ‘Escarlata’ después de estar más de 17 meses en recuperación. Justamente lo siguen persiguiendo las secuelas de la inactividad y nuevamente fue baja en el equipo de Juan Cruz Real.

El jugador se perfilaba para ser el lateral izquierdo titular en el clásico vallecaucano ante Deportivo Cali, justamente el rival contra el que se lesionó de gravedad en la última oportunidad, pero al momento de revelar la alineación titular, ‘Quiño’ no apareció ni siquiera en el banco de suplentes. Cruz Real optó por poner a Pablo Ortiz en su posición y Nicolás Giraldo ocupó su lugar en la convocatoria.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, el propio Quiñones reportó las molestias que sentía previo a este partido y el departamento médico decretó que se podría tratar de una sobrecarga muscular. Aunque podía hacer parte del compromiso, por prevención el mismo jugador pidió no jugar y esperar a estar en óptimas condiciones.

Debido a la gran cantidad de partidos que hay en este semestre en particular, se espera que para el juego del sábado, donde América visitará a Once Caldas en el Palogrande de Manizales, ‘Quiño’ ya pueda estar disponible. Debido al tiempo de inactividad que tuvo, son muy pacientes con este futbolista, esperando que no pueda caer en otra lesión grave.