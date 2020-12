Duván Vergara sobre Juan Cruz Real: “Es el mejor tapabocas de Colombia”

América de Cali se coronó en la Liga BetPlay 2020 y dos de los hombres más importantes para lograrlo fueron Duván Vergara y Juan Cruz Real. Ellos se juntaron en el festejo en el que el futbolista dejó tal frase.

En el camerino y festejando por la tarea cumplida, Duván Vergara usó su cuenta en Instagram para hacer una transmisión en vivo. Y mientras hablaba para sus miles de seguidores, decidió juntarse con el DT Juan Cruz Real. Compartió con él durante algunos segundos en los que habló muy bien del entrenador argentino.

“Demostró que es un grande, que nos quería mucho. No le importaba si quedábamos campeones o no, siempre nos demostró el cariño que nos tenía”, fue lo primero que dijo Duván Vergara sobre Juan Cruz Real. Es una voz de aliento de uno de los referentes del plantel hacia el DT que se coronó campeón de Liga en su primer intento como DT de América de Cali.

Por eso la frase que dio el goleador: “Acá les presento al mejor tapabocas de Colombia. Lo quiero mucho y se lo merece más que nadie. Le dieron duro y se la bancó”. Duván Vergara es testigo del trabajo que adelantó el entrenador para sacar adelante al grupo en su primer semestre en el cargo y con la sombre de lo obtenido de la mano de Alexandre Guimaraes.

Lo otro que terminó contando Duván Vergara tiene que ver con lo que ahora debe hacer el DT. Había promesa de por medio. El objetivo se alcanzó y lo que queda es cumplir: “Ahora Cruz Real tiene que cumplir su promesa de ir a Buga caminando y pintarse el pelo de rojo”. Veremos si lo hace.

-“Estoy muy contento, doy gracias a Dios porque sin él esto no es posible. Ahora nos toca disfrutar. Internamente nunca tuvimos problemas, eso era afuera. Siempre creímos en nosotros, y en Dios, tuvimos fe, aunque no fue un año fácil, perdimos la Superliga pero nunca dejamos de creer”.

-“Sin Dios no somos nada, no hay que dejarlo por fuera, esto es para él, mi familia, para la hinchada, Montería, mi barrio, mi escuela y un ángel que tengo en el cielo y siempre me apoyó.

Todas las respuestas del DT que ganó la Estrella 15 con América de Cali (Dimayor)