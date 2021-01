América de Cali: ¡Cruz Real responde sobre Dayro, Rodallega y Stiven Mendoza!

Importantísimos nombres que han sido relacionados con América de Cali. A los 3 les gustaría jugar en el cuadro escarlata y al respecto le preguntaron al DT, Juan Cruz Real.

Es que, más allá del deseo que puedan tener, son futbolistas de un recorrido importante y, salvo Dayro Moreno, presente que los vincula a equipos europeos. Su arribo en este momento es imposible por tales condiciones. Al menos difícil. Sin embargo y acudiendo a lo que han dicho, hubo consulta de periodistas de Zona Libre de Humo Radio para Juan Cruz Real sobre ellos.

+ América de Cali y el posible regreso de Guillermo Murillo

+ Jeison Pinillo, el otro arquero campeón que no seguirá en América de Cali

+ Fichajes del cuadro escarlata: Marvin Vallecilla es el elegido

“Sí, hay dos de ellos que serían necesarios, pero igual no les voy a revelar el nombre porque no corresponde. Son jugadores que están afuera del club y eso es algo que manejamos internamente. Por respeto a los futbolistas y al club voy a ser muy cauto”, fue lo primero que dijo el DT de América de Cali. Contar con Dayro Moreno, Hugo Rodallega o Makelele Mendoza es un lujo para cualquier equipo del fútbol colombiano en este momento.

“En los tres casos son jugadores que tiene recorrido, pero es como todo, hay jugadores que encajan más que otros. Nosotros tenemos que pensar, no solamente en el nombre que puedan tener, sino en que nos puedan aportar a nosotros desde el modelo de juego”, concluyó Juan Cruz Real sobre el tema.

La respuesta de Cruz Real sobre Dayro, Rodallega y Mendoza

#ZonaLibreDeHumo "De los jugadores que han sonado en los medios (Makelele, Rodallega y Dayro) me gustaría tener 1 o 2, por su experiencia, recorrido, pero sobre todo porque encaje a nuestro modelo de juego" Juan Cruz Real, @AmericaDeCali pic.twitter.com/Bn7JVPXWfi — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) January 13, 2021

Lo que han dicho Dayro Moreno, Hugo Rodallega y Stiven Mendoza sobre América de Cali

Dayro Moreno en El VBAR (Caracol Radio): “Si se da la oportunidad de jugar en América, bienvenida sea. Es un equipo grande, el campeón, buena plaza, ciudad futbolera”.

Hugo Rodallega en El VBAR (Caracol Radio): “Me encantaría ponerme la camiseta del América de Cali. Y además de que hay que negociar, ellos deben ver si me necesitan en su equipo. No es que yo coja mis maletas y me vaya (…). Estoy dispuesto a renunciar a muchas cosas por vestir la camiseta de América de Cali y retirarme en Deportes Quindío. La educación de mis hijos es algo, pero obviamente me refiero a lo económico, que con respeto no es el contrato que tengo acá (…)”.

Stiven Mendoza en redes sociales: Respondió ante un comentario que decía, “hoy en día el contrato verbal no existe…”, refiriéndose a la decisión de Edwin Velasco de salir de América de Cali. En una cuenta de hinchas escarlatas, el atacante respondió: “Si lo hacen conmigo SÍ EXISTE”.