América de Cali: Andrés Usme, el nuevo señalado a la interna del club

Después de las más recientes decisiones que se han tomado a la interna del club, el técnico del equipo femenino tiene todas las miradas encima.

En los días recientes en América de Cali, se han venido tomando decisiones que no tienen del todo contento a los integrantes del plantel, dejando incluso la primera renuncia de parte del director deportivo del club, Álvaro Rius Valero. La discordia que se ha generado, ha sido luego de la designación de Andrés Usme, técnico del equipo femenino, como encargado de las divisiones menores.

La primera decisión que tomó Usme, quien es hermano de la capitana del plantel femenino, Catalina Usme, fue mover a los cuerpos técnicos de las divisiones inferiores, pasando a Jersson González de dirigir al equipo Sub – 20 al Sub – 17. En su momento, el ídolo americano dijo que no estaba de acuerdo ni feliz con la decisión, pero que la asumió con profesionalismo.

Por otro lado, Álvaro Rius, que hacía labores de scout para conseguir jugadores y promover a los de mejor rendimiento, se le comunicó que ya no tendría injerencia sobre esto, lo que fue el detonante de su renuncia, como lo confirmó en RCN Radio Cali. “Hace unas semanas me comunicaron que ya no iba a hacer parte en el tema de las inferiores y tomé la decisión de pasar mi carta de renuncia y acabar mi trabajo una vez se terminará de estructurar la nómina en cuanto a contrataciones“.

Varios hinchas del América, han manifestado su desacuerdo con estas decisiones, pues esto afecta la armonía de una empresa que funciona como un reloj y cada pieza cuenta. En su momento Jersson González aseguró que si llegaba una mejor oferta donde pueda desarrollar su trabajo, dejaría su puesto en América, por lo que podría ser la segunda cabeza que rueda con Usme al mando de las inferiores.