Octavo partido y aún no llega el gol de Aldair Rodríguez con América de Cali

FOTO: DIMAYOR

Pasó una oportunidad más para Aldair Rodríguez con América de Cali y otra vez el atacante terminó sin marcar. Todavía no lo hizo con la camiseta escarlata.

El peruano es un delantero que llegó precedido de muy buenas cifras. Era goleador en Perú con Binacional y eso mismo no ha podido mostrarlo en el fútbol colombiano. Ante Junior de Barranquilla jugó su octavo partido con la camiseta de América de Cali. Fue el quinto como titular y otra vez salió sin anotar. Todavía no pudo hacerlo, más allá de ser la principal referencia en ataque de los tres primeros juegos del 2021. Estuvo también en el compromiso ante Deportivo Pasto y Águilas Doradas, cubriendo la ausencia de Adrián Ramos.

Aldair Rodríguez ya completa 407 minutos disputados con América de Cali. Su gol se sigue haciendo esperar. Tuvo acción en juegos ante Atlético Nacional (65 minutos), Deportivo Pereira (31), Millonarios (20), Santa Fe en Liga (9), Santa Fe en Copa (90), Deportivo Pasto (63), Águilas Doradas (79) y Junior (55).

Es un atacante habitualmente convocado a la Selección de Perú y que en 2020, antes de llegar a América de Cali, marcó 7 goles en 12 compromisos. Además había hecho 11 en 2019. Su reciente pasado en el fútbol peruano llamó la atención del cuadro escarlata en el que se espera mucho de él. Por ahora no ha podido anotar. Los goles en el año han sido de Santiago Moreno.

Lo que dijo Aldair Rodríguez al llegar a América de Cali (septiembre de 2020)

-“Johan Arango (compañero en Binacional) me deseó mucha suerte. Me habló del club, me ofreció la ciudad y me dijo que siempre estaría a la orden para servirme”

-“Hoy en día soy delantero centro, pero antes los técnicos me tiraban a la banda, siempre me he sentido a gusto en cualquiera de las 2 posiciones”

-“Sé un par de cosas de América de Cali. Tiene una hinchada muy grande. Amigos me han hablado del club. Sé que es el actual campeón y es un reto muy lindo para seguir creciendo y entregarle todo lo que tengo”.

-“Ante Internacional en la Copa Libertadores merecimos traernos el empate, se hizo un buen partido”

-“No tengo problema en jugar con otro punta o jugar solo en ataque. Pero jugar con un crack, un futbolista como Adrián Ramos, es un privilegio. Lo será para mí hasta compartir el camerino con él”

-“Duván Vergara tiene un gran talento. Es muy bueno. Es uno de los futbolistas que me gustan a mí para poder entenderme en la cancha”.

“América de Cali tiene un gran equipo”

-“Lo demostró ante Internacional, puede hacerle frente a cualquiera”.

-“Me gustaría usar la camiseta 21 o 22. Ese par de números tiene un gran significado para mí, de tipo familiar”.

-“Si el profe me necesita puedo jugar de una. Yo voy en forma, he estado entrenando”.

-“A toda la hinchada le digo que voy a darlo todo. Voy con mucha fe a vestir la camiseta y matarme en la cancha por los colores del club”.