Amaranto Perea habló sobre la expulsión de Teo Gutiérrez: “No fue inteligente ante Jarlan”

Amaranto Perea ultima detalles para enfrentar este miércoles con Junior la vuelta de la Fase II de Copa Libertadores ante Caracas FC, la cual va ganado 2-1.

A pesar de haber iniciado con pie derecho en la Conmebol Libertadores, Junior de Barraquilla volvió a perder por Liga BettPlay, esta vez a manos de Atlético Nacional en el compromiso que tuvo varias polémicas, entre ellas el cabezazo de Teófilo Gutiérrez a Jarlan Barrera que terminó en expulsión para el atacante del Tiburón.

Sobre esto, Amaranto Perea habló para ‘Habla Deportes’ y defendió lo hecho por Teo, aunque manifestó que le faltó inteligencia. “Lo que es Teo y lo que representa para el fútbol colombiano es importante. Todo el mundo lo señala. Emocionalmente Teo no fue inteligente ante Jarlan. Eso es fácil de entender. Sin ánimo de defenderlo, quiero saber cuántas rojas se sacan por esa clase de acciones. Teo es un líder nuestro, es un futbolista competitivo. Cuando no está, el equipo lo sufre… Partimos de la base de que se equivoca, él lo sabe y pide disculpas. Pero de Teo, sabemos que representa mucho, y nos ayuda en nuestras ambiciones”.

Sobre los rumores por supuestos inconvenientes a la interna del Junior y permanencia como DT, Perea dijo que “En mi estadía acá, no he visto nada de las muchas cosas que se han especulado. No ha habido escándalos y nada que discutir del comportamiento de mis jugadores”.

Y terminó agregando que ” desde que asumí y hasta el día de hoy, cada vez que puedo hablar con los directivos, en su voz y en sus miradas hay total confianza… Sí me parece que es un gran ejemplo el que dan los directivos. Espero que saquemos todo adelante. Hay procesos de dos o tres años para poder ir a competir, espero responder a la confianza de los directivos”, concluyó.