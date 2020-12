Alfredo Arias podría dejar al Deportivo Cali por las amenazas que recibió el equipo

Deportivo Cali accedió a la Copa Sudamericana 2021 tras vencer en el repechaje de la Liguilla a Millonarios desde la definición desde el punto penal.

Antes del partido por el repechaje que se disputaba en el estadio del Deportivo Cali ante Millonarios, algunos hinchas fueron a la sede del equipo ‘Azucarero’ (Pance y Álex Gorayeb) a exigir refuerzo y a reclamar por los resultados adversos del presente año donde quedaron eliminados de la Copa Sudamericana, además de la Liga y Copa BetPlay.

Este hecho lo rechazó desde cualquier punto de vista el técnico Alfredo Arias, quien dio unas declaraciones desde su casa tras culminar el partido con victoria de su equipo. Cabe recordar que el estratega uruguayo se encuentra en aislamiento tras conocerse su contagio para COVID-19, motivo por el que no estuvo en el estadio.

En dicha entrevista, para ‘WIN Sports‘, el DT reprochó este acto que protagonizaron los hinchas del Cali. “A veces se confunde esto de ser hincha con amenazar, con hacer cosas que no van con el deporte, pero no por eso me voy a callar. Para mí eso no tiene aceptación alguna”.

Y sobre su continuidad ante la presión que generan estas amenazas y el momento del equipo ‘Azucarero’ dijo que “esto (las amenazas) es uno de los temas que voy a tener que pensar”.

Concluyó dicha entrevista hablando del compromiso que vencieron a Millonarios desde la definición del punto penal. ” Nosotros veníamos muy golpeados por lo que nos había pasado anteriormente y no estábamos para jugar un partido tan definitorio, pero esto es profesionalismo“.

Cabe recordar que luego de que Deportivo Cali saliera de la Copa Sudamericana a manos de Velez Sarsfield de Argentina, se habló que saldría del equipo. Esto no fue así y renovó por un año a la espera del cumplimiento de objetivos.