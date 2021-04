Alexis García, Atlético Nacional, el “partido delicioso de ver” y el “no tenemos ni 5 de miedo”

La Equidad empezó la llave de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 ganándole a Atlético Nacional en un partido que el DT Alexis García valoró por su estilo táctico. Quedan 90 minutos en los que él asegura que seguirán compitiendo.

Recordemos que esta es una llave a la que Atlético Nacional llegó siendo el equipo que más puntos sumó en la fase Todos contra Todos. La Equidad lo enfrentó y le ganó los primeros 90 minutos. Al respecto hubo muchos puntos para destacar de parte de Alexis García, que dijo algunos en la rueda de prensa que dio tras el juego en el estadio Metropolitano de Techo.

Todo lo que dijo Alexis García de La Equidad 1-0 Atlético Nacional

-“El juego salió muy parecido a lo que nos imaginábamos. Un rival con muy buen juego interior, mucho manejo, mucha rotación, presionando arriba. Sabíamos que iba a ser muy importante mantenerlos a raya en esos 15 primeros minutos de furor y luego con la pelota darle profundidad para obligar a estirarlos. El equipo lo hizo bien”.

-“Las jugadas de gol más claras las hizo La Equidad y nuestro arquero no tuvo mucho trabajo. Controlamos a un equipo muy poderoso en ataque, con buenas variantes y muy buenos jugadores, que cuando hacen los cambios entran jugadores de muy alto nivel. Controlamos bien el juego y ganamos con justicia”.

–“Este 1-0 significa que ganamos y ganar es una ventaja. En Medellín no va a ser fácil pero es un partido similar al de acá. Un partido que hay que trabajarlo bien, pero ya vamos con ventaja y eso no es poca cosa”.

-“Hoy se compitió el juego. La alta competencia es fuerte. Se jugó con mucha pasión y como una auténtica final. Por eso fue tan competido. A los que nos gusta tanto la táctica, fue un partido delicioso de ver”.

-“Me gustó que el equipo tuvo carácter para no dejarse imponer. Las camisetas de los rivales ya no le pesan y eso fue lo más importante (…). Más que el equipo me quiera, es que me crean. Eso me permite planificar los partidos con la certeza de que si el equipo sigue haciendo lo que está haciendo, tiene que salir bien”.

-“No es un gol de ventaja. Vamos con un triunfo de ventaja. En Medellín vamos ganando. Creo que hemos sido buenos para competir. No tenemos ni 5 de miedo, sabemos que tenemos un gran rival al frente pero nosotros también sabemos comportarnos como grandes”.

Rueda de prensa de Alexis García tras el triunfo de La Equidad sobre Atlético Nacional (Dimayor)