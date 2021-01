No ha sido un buen comienzo para Atlético Nacional ; ya suma dos derrotas en línea y una eliminación de la mano de Alexandre Guimaraes.

El técnico portugués, que llegó para este 2021, no la pasa bien con Atlético Nacional; además de sus resultados adversos y la eliminación por Copa BetPlay, el ‘verdolaga’ no juega bien y no encuentra el dominio de juego que durante varios años caracterizó al equipo verde de Antioquia.

Inició la Liga BetPlay 2021-1 venciendo a Independiente Santa Fe 2-0. Sin embargo la figura principal del compromiso fue el arquero del verde paisa, Aldair Quintana, quien evitó en varias ocasiones que el visitante anotara. En el tramite del encuentro el equipo bogotano se vio mejor y perdió el compromiso en un par de contragolpes. Desde ahí empezaron algunas dudas con Guimaraes.

La segunda salida fue ante nada más y nada menos que ante Deportes Tolima, equipo que hace rato viene mostrando superioridad sobre Atlético Nacional y esta vez no fue la excepción; lo derrotó 2-0 en los cuartos de final de la Copa BetPlay en lo que fue la eliminación del equipo verde la montaña.

Ahora, por la segunda fecha de la Liga BetPlay, los dirigidos por Guimaraes perdieron ante la equidad 1-0 en el estadio de Zipaquirá, que a pesar de sus malas condiciones, se podía jugar al fútbol algo que otra vez Nacional no mostró y empieza a generar bastantes dudas.

¿Alexandre Guimaraes es el DT que necesitaba Atlético Nacional?

Llegó con bombones y platillos a Nacional tras ser campeón con América de Cali. Sin embargo, ese equipo, con el que salió campeón en 2019, no jugaba bonito, no era vistoso pero sí consiguió resultados al final de temporada tras un comienzo horrible, donde tuvo varias individualidades importantes. Presente parecido al que tiene ahora con Nacional.

Sin embargo, ahora dirige Atlético Nacional, un equipo que hace rato no es protagonista y tiene presión desde su afición y quizá no tendrá el mismo tiempo para despegar como alguna vez lo tuvo América de Cali; en el equipo ‘verdolaga’ siempre será prioridad dominar los juegos y ser protagonistas, algo que en los tres primeros partidos en la era Guimaraes no se ha visto.