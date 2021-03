Alexandre Guimarães: ¿A quién prefiere entre América y Nacional?

El técnico brasileño nacionalizado costarricense, habló sobre la experiencia de dirigir a dos de los equipos más grandes del fútbol colombiano.

En Atlético Nacional las cosas van por buen camino, pues el equipo lucha por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y se mantiene en el liderato de la Liga BetPlay y mucho de esto se debe al trabajo del técnico Alexandre Guimarães, un DT que sacó campeón al América de Cali después de 11 años, pero que inexplicablemente fue destituido de su cargo en el cuadro rojo.

Justamente, le consultaron al técnico sobre este paso de un equipo histórico a otro, preguntando directamente sobre cuál institución prefiere. En diálogo con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, el estratega dejó escapar una risa nerviosa y valoró la oportunidad en ambos clubes, resaltando sus logros en América que espera replicar en Nacional.

“Yo creo que no voy a hacer aquí demagogia porque no soy político, pero la verdad es que en los dos me he sentido muy bien. Sé que no es fácil dentro de la historia del fútbol colombiano pasar de un equipo grande a otro equipo grande seguido, tal vez con un lapso de tiempo se puede entender; pero en el caso de nosotros no ha sido tan frecuente acá en Colombia“, dijo inicialmente.

Y continuó. “La primera experiencia fue magnifica, inolvidable. Yo espero que esta segunda también lo sea así. Toda la organización de Atlético Nacional, toda, desde el primer día que llegamos, nos acogió de una manera para hacernos sentir muy bien, como si estuviéramos en casa. Una cosa para nosotros vital es hacer y tener esa sintonía con el cuerpo médico, administrativo, los jugadores, etc. Hemos creado un liderazgo silencioso, creo que en ese aspecto nos vamos entendiendo cada vez mejor“.