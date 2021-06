Álex Mejía respondió: ¿Es cierto que tiene todo listo para jugar en Junior?

Se despidió del Club Libertad y está en Colombia a la espera de definir su futuro. ¿En dónde va a jugar Álex Mejía? La pregunta concreta por Junior se la hicieron en entrevista en el diario El Heraldo.

¿Es cierto que tiene todo listo para jugar en Junior? “No. Yo veo que dicen que voy para Atlético Nacional, América de Cali y Junior, pero no hay nada confirmado”, fue lo que respondió el mediocampista que disputó una Copa del Mundo con la Selección Colombia. Él y su representante se mantienen a la espera de una definición.

Son días claves para eso. En la respuesta que dio el pasado sábado en dicha entrevista agregó: “Quedaron en avisarme hoy lo que se iba a definir. No sé nada todavía”, dijo. El día pasó y todavía no hay algo claro respecto al futuro del futbolista barranquillero de 32 años que por ahora no tuvo la oportunidad de jugar en el principal equipo de su ciudad natal.

“Claro. Sí estoy dispuesto a jugar en Junior”, fue lo otro que respondió Álex Mejía frente a la pregunta sobre lo que podría definirse en breve. Y es que según información de El Heraldo, “existe un arreglo verbal con el volante de contención currambero y que solo falta que supere los exámenes médicos para estampar la firma que lo vestirá de rojiblanco”.

De momento Álex Mejía en Colombia jugó para Deportes Quindío, Once Caldas y Atlético Nacional. Es referente e ídolo de la afición del cuadro verdolaga. ¡Con ellos ganó 9 títulos! Hizo parte de la obtención de la Copa Libertadores en 2016. Hoy en día la afición del equipo pide su regreso.