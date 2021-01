Álex Castro, la clave de su llegada a Atlético Nacional y lo que se sabe de su debut

FOTO: ATLÉTICO NACIONAL

Atlético Nacional sorprendió en el mercado de fichajes logrando el regreso de Álex Castro al fútbol colombiano. ¿Cómo hizo? En realidad era algo que estaba intentando meses atrás.

Según lo informó el periodista Julián Capera en ESPN FC, para el primer momento en que lo intentó, hubo una imposibilidad económica. Álex Castro ya había pasado un semestre en Cruz Azul y se buscó evitar el cambio en sus cifras de manera tan prematura. Así que se esperó un tiempo más y finalmente es en 2021 que se dio el negocio. El futbolista ya hace parte del plantel verdolaga.

“Se destrabó cuando Atlético Nacional recibió la llamada de Cruz Azul diciéndolo que se hará cargo de la mitad del salario. Quedó fijada una opción de compra de 1.8 millones de dólares. En noviembre el cuadro verdolaga debe avisar si hace uso de la opción de compra”, agregó Julián Capera en su información. Y también dijo que en caso de compra, Alianza Petrolera y Deportivo Cali recibirán dinero por el mecanismo de solidaridad.

Álex Castro lleva una semana en el equipo. Hay mucha expectativa por lo que pueda hacer con el equipo. Por ahora no ha jugado. Recién llegó y se está poniendo a punto, además de ir conociendo la idea del DT. Eso no le tomará mucho. El hincha de Atlético Nacional no deberá esperar demasiado para verlo en acción. Así lo dijo el entrenador este viernes.

Lo que dijo Alexandre Guimaraes sobre Álex Castro

“Esta semana ya entrenó bastante. Estamos segurísimos que su aporte nos va a dar mucha profundidad ofensiva. Se vienen tres partidos y muy probablemente en alguno ya vaya a tener participación”, expresó el DT en rueda de prensa. Lo que ha visto le da tranquilidad para saber que muy rápidamente puede empezar a contar con él en el terreno de juego.

Los 3 partidos a los que se refirió Alexandre Guimaraes para referirse al debut de Álex Castro con Atlético Nacional son: local ante Deportivo Pereira (sábado 30 de enero), visitante ante Deportivo Pasto (2 de febrero) y local ante Boyacá Chicó (6 de febrero).

Álex Castro en el entrenamiento de Atlético Nacional