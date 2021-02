Alberto Gamero y su queja sobre los penales en Techo

Millonarios perdió su invicto de 21 fechas ante La Equidad y la polémica se avivó por el tema del VAR. Alberto Gamero dejó su opinión sobre lo que pasó con el arbitraje.

En un polémico partido, Millonarios perdió frente a La Equidad en el estadio de Techo en Bogotá, pero a lo largo del partido, se presentaron dos situaciones polémicas con dos penales a favor del equipo ‘Embajador’ que el VAR decidió que no se pitaran. Luego del juego, el técnico Alberto Gamero, habló en rueda de prensa y se mostró molesto con las decisiones.

“En estos partidos cerrados se definen por una pelota quieta o error individual, yo no he visto las dos jugadas, pero yo sentía que en la de la primera me parece hubo una imprudencia grande y fue penalti. En la otra me dicen que tiene la mano arriba y luego que abajo, pero es un balón que corta un centro que iba al área, me parece que cobraron mal, no sé qué vieron en las dos jugadas de penalti”, dijo inicialmente.

Al DT también le consultaron sobre los cambios. “Los cambios… cuando sale ‘Chicho’ Arango veo que me estaban entrando por el lado izquierdo de nosotros y refuerzo esa posición y libero a Silva, ese fue el primero. Lo de Guarín por Pereira, me parece que él tenía para jugar 45 minutos, para mí entró muy bien, le dio presencia al equipo”.

Y continuó. “Ya los otros dos, lo de Uribe fue para darle 15 minuticos para Abadía, que es explosivo y fuerte, lo vi más desgastado a Fernando y los otros eran para quemar tiempo, el partido era de 0-0, pero el fútbol es ese, teníamos 21 fechas y no éramos los mejores, hoy perdemos y no somos los peores“.