Alberto Gamero sobre las bajas ante Junior: “La clave es no depender de ningún jugador”

Millonarios ultima detalles para enfrentar a Junior FC por las semifinales de la Liga BetPlay, las cuales no tienen fechas por parte de Dimayor.

Ante esto, Millonarios, equipo que solo disputa el torneo local, ha tenido suficiente tiempo para recuperar a sus jugadores y así estar al 100% par visitar a Junior en Barranquilla en la ida de las semifinales.

+ Es oficial: Jhon Mario Ramírez es nuevo DT de Patriotas Boyacá

+ Millonarios: Gamero confirmó la baja de otro jugador para lo que resta de temporada

+ El mejor regalo que le pueden dar a un hincha de Millonarios

No obstante, el cuadro Embajador no contará con tres hombres importantes dentro del andamiaje de Alberto Gamero; no estará Emerson Rodríguez (expulsión), Juan Pablo Vargas y Kliver Moreno por lesión.

Sobre esto y el juego que planteará ante Junior, el DT del equipo capitalino habló para Win Sports e indició que “el equipo no cambiará la estructura, tenemos una idea clara, conocemos el inicio de juego y la presión alta. Mi equipo es de posesión, de orden, nuestra idea es que siempre se elabore, de los 20 partidos que hemos jugado, en 14 hemos tenido la posesión del balón”.

Sobre las bajas obligadas que tendrá el equipo ‘Albiazul’, Gamero indicó lo siguiente: “La clave es no depender de un solo jugador, siempre hemos buscado ser un equipo, en ese orden de ideas hemos visto a los jugadores que entran y no desentonan, hemos tenido lesionados y expulsados, pero siempre buscamos las variantes”.