Alberto Gamero salió “contento” con el empate de Millonarios ante DIM

Millonarios no pudo abrir el marcador en el Atanasio Girardot ante Independiente Medellín y Alberto Gamero vio como su equipo se traía un empate a cero tantos a Bogotá.

Más allá de que fue un partido aburrido para muchos, Millonarios fue el conjunto que más intentó por conseguir los tres puntos. Sin embargo, no pudo romper el arco rival y sumó un punto como forastero ante el DIM, equipo de gran arranque en este 2021. Sobre eso, habló Alberto Gamero en la conferencia de prensa posterior al partido.

“Me voy contento porque enfrentamos a un equipo sólido como Medellín. Pienso que esa es la felicidad que nos da hoy. DIM tiene mucha posesión de balón y no se desesperan, tienen bloque corto; eso lo dijimos hoy. Me voy satisfecho”, inició el DT.

“Bolillo’ desde que llegó ha hecho un ordenamiento en la parte defensiva y sabíamos que íbamos a encontrar un equipo que hace transiciones, posesión. Fue bonito, porque ellos sabían lo que estábamos haciendo nosotros y los felicito por ese gran trabajo que hicieron hoy”, agregó Gamero.

Asimismo explicó porqué no tuvieron muchas opciones de gol, teniendo en cuenta que en el anterior partido (Once Caldas) hicieron 4 tantos. “En el fútbol hay que buscar equilibrio,el partido pasado nos hicieron tres goles y quisimos mejorar para este juego. Medellín se para bien defensivamente y nos lo impidió. Fue un partido cerrado. Me deja la sensación que mejoramos respecto al partido pasado”.

Y finalizó la rueda de prensa analizando el volumen de ataque del ‘albiazul’. “Yo no diría que tuvimos inconvenientes en el ataque, porque atacamos, encontramos un equipo que también trabaja. A Perlaza y Román los vi atacando. Vi muchos momentos la defensa parada en mitad de cancha. Lo que hay que hacer es valorar el trabajo del rival. Ellos nos cerraron los espacios”.

Con este empate Millonarios llegó a 7 puntos y se ubica en la quinta casilla, mientras que el DIM es séptimo con las mismas unidades, pero con un partido más que el equipo capitalino.