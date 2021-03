Alberto Gamero y la reacción al gol de Vladimir Hernández: “Es raro y lamentable habiendo VAR. En lo que vi…”

Millonarios perdió en El Campín ante Atlético Nacional con un gol al minuto 90+3 que generó polémica. ¿Había fuera de lugar de Vladimir Hernández? Alberto Gamero dice que sí.

“El gol lo vi y sin repetición veo que está en fuera de lugar. Es raro y lamentable habiendo VAR, pienso yo. Ojalá me equivoque y el VAR tenga la razón. En lo que vi, me parece que fue fuera de lugar. Perdemos un partido que salimos con deseo de ganar y no pudimos cumplir. Nos queda el resto del torneo para meternos pero sí nos golpeó este partido”.

Alberto Gamero y la explicación a lo sucedido en el festejo del gol de Atlético Nacional

Cuando Vladimir Hernández marcó ese gol que, en su entender, se logró con el futbolista de Atlético Nacional en fuera de lugar, hubo festejo de los futbolistas visitantes y una reacción de todos los que estaban en el banco de Millonarios. ¿Qué pasó?

“El reclamo fue porque el asistente de ellos fue a festejar el gol al banco de nosotros. Me parece que es una falta de respeto. Le dije que respetara. Acá ellos no pueden venir a maniobrar como ellos quieren. Muy respetuosamente me calmé porque soy calmado y respetuoso. En otro momento y con otra persona, se podría formar una gresca muy grande. Gracias a Dios soy un tipo respetuoso y acá le pido a su cuerpo técnico encabezado por el profesor Alexandre Guimaraes, que respeten a los técnicos colombianos también”.

Alberto Gamero en rueda de prensa (Dimayor)