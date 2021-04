Alberto Gamero, Millonarios y sus resultados ante los grandes: “No me preocupa”

Millonarios en la Liga BetPlay en curso no le ganó a ninguno de 5 equipos que actualmente están en los 8 (le queda enfrentar a otros 2). Eso incluye derrotas ante 3 grandes. Alberto Gamero afronta el tema sin preocupación.

Se lo consultaron en rueda de prensa luego de la caída ante América de Cali. Fue la quinta en el certamen y una más enfrentando a los equipos a los que se encontraría en caso de clasificar a los playoffs. Ya jugó contra 5 de ellos y lo mejor que hizo fue lograr un empate. Los otros 4 juegos fueron derrotas.

Repasemos:

–Atlético Nacional (28 puntos): derrota 1-2 en El Campín con goles de Baldomero Perlaza y Vladimir Hernández.

–Junior (27 puntos): derrota 2-0 en El Metropolitano con goles de Fabián Viáfara y Edwuin Cetré.

–La Equidad (27 puntos): derrota 1-0 en el estadio Metropolitano de Techo con gol de Kevin Salazar al 90+3.

–América de Cali (25 puntos): derrota 2-1 en el Pascual Guerrero con goles de Luis Francisco Sánchez y Marlon Torres.

–Independiente Medellín (25 puntos): empate 0-0 en el Atanasio Girardot.

Le quedan juegos ante Deportes Tolima (28 puntos) y Santa Fe (26 puntos). El cuadro albiazul suma 26 unidades a falta de 3 fechas para el final. El otro compromiso que tiene pendiente es en la última fecha contra Deportivo Cali.

Alberto Gamero responde a la pregunta por los resultados en estos partidos

“No me preocupa. Me parece que los partidos que hemos perdido son casi que los mejores que hemos jugado. Contra Atlético Nacional jugamos 85 minutos muy buenos. Contra Junior el gol fue al minuto de reposición, jugamos un partido muy bueno. Hoy contra América de Cali tuvimos oportunidades de aumentar el marcador. La preocupación mía es que nos siga pasando esto. Por la parte del contexto de juego y fútbol, no. Los equipos cuando quieren estar en los 8 tienen que ganarle a los grandes y nos quedan 3 grandes para buscar la clasificación. Debemos corregir y mejorar muchas cosas. Estamos para corregirlo todos los días”.

Alberto Gamero tras la caída de Millonarios ante América de Cali