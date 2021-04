Alberto Gamero, en contra de sanción a Yesus Cabrera

Alberto Gamero, más allá de inmiscuirse en controversias con declaraciones que puedan ir contra sus intereses, no evadió referirse a las sanciones del reciente boletín.

Al técnico de Millonarios le inquietó de sobremanera que Yesus Cabrera haya sido sancionado solo una fecha, tras la roja directa mostrada por el golpe propiciado a Juan Pablo Vargas. Gamero considera injusta esa sanción.

“No sé cómo están midiendo las infracciones que cometen los jugadores, eso fue el sábado, creo que se tuvieron que dar cuenta en los videos para ver y analizar la jugada. A Yesus Cabrera lo quiero mucho, pero la Comisión tiene que ver que nos sacó a un jugador casi 8 semanas”, afirmó el entrenador.

En Millonarios la siguiente novedad disciplinaria tiene que ver con el delantero Emerson Rodríguez, a quien castigaron con dos fechas, según el informe, por “conducta violenta en contra de un adversario (pegar un cabezazo)”.

De ese castigo, el técnico cree que no fue del todo justo, puesto que su dirigido tuvo la intención, pero no fue agresivo al extremo de propiciar el cabezazo. De cualquier manera, la sanción ya quedó. “El video muestra que fue un intento, no fue que pegó. Yo la verdad no comparto, pero ya que pague esta fecha y ojalá que pasemos a semifinales”.