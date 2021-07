¿Al fin Fredy Guarín se va o sigue en Millonarios?

El experimentado jugador colombiano, Fredy Guarín, dejó de jugar en Millonarios desde abril, a causa de problemas personales.

Dejar de jugar, literal. Desde el plano deportivo. Desde entonces cualquier novedad acerca de su situación contractual con el equipo no es clara. Nunca se ha establecido con certeza si Guarín es parte del plantel profesional o en definitiva se va.

Los problemas personales del jugador colombiano lo llevaron a separarse de Millonarios. El club ofreció su apoyo. Guarín desde entonces ha estado relacionado con otras actividades, dejando entrever que tiene serias dudas sobre su carrera deportiva. Tiene 35 años y en el cuadro albiazul no se ha dicho nada oficial relacionado con la situación laboral del futbolista.

Las versiones que existen indican que, por un lado, Guarín ya se habría desvinculado o está en proceso de hacerlo. Luego viene otra posibilidad acerca de su regreso al club para este segundo semestre.

Fredy Guarín, a la fecha, no se ha desvinculado de Millonarios. Tampoco es cierto que se deba presentar a pretemporada desde el 1 de julio. Lo que sí sucederá pronto es una reunión entre él y la dirigencia con el fin de aclarar la situación laboral del jugador, ratificar si ya no es parte del plantel o seguirá un semestre más.

Guarin, no ha sido desvinculado del club formalmente, deberá aclararse su situación en próx días.

C. Vargas y R. Márquez tienen definidas sus renovaciones 1 año y 6 meses más respectivamente.

JP Vargas deberá presentarse en agosto, o unirse en 🇺🇸si su selección no avanza en Copa.

