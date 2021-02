¡Ahora sí! La presentación que tanto quiso Agustín Palavecino

River Plate ya cuenta oficialmente con Agustín Palavecino. El mediocampista argentino salió de Deportivo Cali y en su segundo día en territorio argentino presentó exámenes médicos, firmó contrato y fue presentado oficialmente como nueva contratación.

“Agustín Palavecino, nuevo jugador de River Plate. ¡Bienvenido al Más Grande!, escribió el cuadro argentino en sus canales oficiales, compartiendo una foto del futbolista que ya luce sus colores. De esa forma se cerró la larga historia del mercado de fichajes entre él y Deportivo Cali.

El deseo del futbolista era llegar a River Plate. La presentación que ya se dio era muy esperada por él. Así lo dijo en la llegada al país. “Mis palabras hacia el presidente de Deportivo Cali fueron que no me estaba pidiendo cualquier club, era River. Hoy le preguntas a cualquier jugador si quiere venir y… ¿quién te va a decir que no? Hice la fuerza necesaria. Estoy agradecido a los dirigentes de Cali y River”, dijo.

En el año en que empezó jugando la Liga BetPlay y marcando un par de goles, Agustín Palavecino pasa a formar parte del plantel que dirige Marcelo Gallardo en el fútbol argentino. Es su regreso al país del que salió cuando llegó a Deportivo Cali. Retorna y ahora lo hace para finalmente debutar en Primera División. Anteriormente estuvo en el ascenso defendiendo la camiseta del Club Atlético Platense.

A River Plate llega por un acuerdo de compra del 50 por ciento del pase. El elenco argentino pagará 2.65 millones de dólares. Abonará un 35 por ciento de la transferencia ahora. En junio, saldarán lo que queda con Deportivo Cali y a la vez van a comprar un porcentaje de lo que pertenece a Platense. A final de cuentas se quedará con el 70%.

Así que ahora en River Plate hay un par de futbolistas con paso por Deportivo Cali. Agustín Palavecino se suma a Rafael Santos Borré, el canterano y campeón con el cuadro verdiblanco que ahora es el máximo anotador del elenco argentino con Marcelo Gallardo como DT.

La presentación de Agustín Palavecino en River Plate