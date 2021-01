¿Ahora qué hizo Luis Sandoval, el delantero de Junior? Policía lo aclara

Durante la noche del miércoles se viralizó un video que muestra al futbolista de Junior de Barranquilla en un aparente problema con la policía. ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Lo primero que se conoció es el video. A Luis Sandoval, delantero con paso por la Selección Colombia sub-20 y actualidad en el plantel de Junior, se le vio en un video manteniendo una conversación con policías. Mucho se especuló con el contexto de la imagen. Aparentemente estaba siendo retenido por una patrulla.

Horas después del hecho se dio una aclaración por parte del comandante seccional de tránsito y transporte, Jhon Mirque. Él explicó lo sucedido con el delantero de Junior que fue multado por no llevar su documentación, luego de ser detenido por omitir un pare.

“Teniendo en cuenta que en redes sociales está circulando un video del ciudadano Luis Sandoval, es de precisar que el día martes a las 10:30 p.m. en el barrio Galán, este ciudadano lamentablemente omite una señal de Pare, infracción que es observada por un cuadrante de la jurisdicción. Él llama a la autoridad de tránsito y ésta, al llegar al lugar de los hechos, observa que el ciudadano no porta sus documentos”, es lo primero que se explica.

Luego se agregó: “A este ciudadano se le notifica la orden de comparendo por no portar su licencia de conducción. Esta infracción es subsanable y por ende no se generó inmovilización. También es importante precisar que este ciudadano no se encontraba en estado de embriaguez”.

De esa forma se cierra un capítulo más en la carrera de Luis Sandoval, atacante que a mediados de 2020 protagonizó un par de episodios polémicos: una fiesta en su apartamento durante la época de pandemia y una noche encerrado en la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia Ciudadana y Justicia.

✊🏼🤦🏽‍♂️ ¡TEMA ACLARADO! El comandante de la policía nacional explica en este video el tema de Luis Sandoval y el inconveniente con las autoridades de tránsito pic.twitter.com/D4txl7JO5j — Soy de Junior (@soydejunior_) January 28, 2021