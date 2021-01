El trino de un campeón con Deportivo Cali… ¿para Agustín Palavecino?

Bastante se está hablando de Agustín Palavecino, Deportivo Cali y las ofertas que llegan por él. ¿Qué debe hacer? Muchos opinan y bajo ese contexto apareció un trino de Hárold Preciado.

“Ser talentoso té abre muchas puertas, ser agradecido té las mantiene abiertas”, escribió el atacante con presente en Shenzhen FC (China) y que en 2015 fue campeón con el cuadro verdiblanco. Precisamente por esa campaña y todos los goles que hizo en su tiempo con Deportivo Cali llegó esa posibilidad de ir al exterior en el que juega desde 2017.

¿Su mensaje va dirigido a Agustín Palavecino? Solamente él lo sabe. Lo que escribió no tiene nombres. Apenas se acompaña de un emoji de firma, pero muchos de sus seguidores sí lo tomaron por ese lado. Varios de los comentarios a su mensaje son pidiéndole el regreso y otros refiriéndose al tema con el futbolista argentino por el que están ofertándole a Deportivo Cali.

Él optó por no jugar este fin de semana. Agustín Palavecino está a la espera de definiciones que le permitan saber qué hacer. Al cuadro verdiblanco ya llegaron opciones de River Plate, equipos de la MLS, de Bélgica, etc. Y frente a eso, contando con que todavía no renovó contrato con Deportivo Cali, hay mucha expectativa. No jugará frente a Envigado mientras se da algún avance en las negociaciones.

Hárold Preciado, mientras tanto, alista su quinto año con Shenzhen FC. El equipo logró mantenerse en Primera División. Ahora cuenta con Juan Fernando Quintero como compañero. Allí es pieza clave. Jugó un par de años en Segunda División y otros dos en la Chinese Superleague. ¡Ya hizo más goles que en Deportivo Cali! Suma 57 en poco más de 100 partidos.

Más de una vez ha manifestado el deseo de volver a jugar con la camiseta verdiblanca. Tiene 26 años y, lo más importante, la puerta abierta en el club. A eso se refirió en su mensaje. Antes de ir al fútbol chino desechó algunas otras posibilidades.

El trino de Hárold Preciado