“El sueño de Agustín Palavecino es jugar en River”: presidente del Deportivo Cali

Marco Caicedo, presiente del Deportivo Cali, habló sobre los rumores que vinculan al atacante argentino, Agustín Palavecino, con River Plate.

El máximo gerente del conjunto ‘azucarero’ habló con ‘TyC Sports’, uno delos medio más importantes de Argentina sobre la posibilidad de la llegada de Palavecino al club ‘millonario’, algo que ve posible más allá de las otras ofertas que hay por el futbolista del sur del continente que es una de las figuras de la Liga BetPlay.

+ DT de Deportivo Cali y su consejo a Agustín Palavecino. ¿Qué se vaya o no?

+ River Plate mejoró la oferta por Palavecino y se acerca su salida del Cali

“Es un motivo de orgullo el interés de River, lo trajimos como una apuesta y lo de River nos enaltece. Tasamos al jugador en un valor con los parámetros que existen en la cláusula de rescisión. Es nuestro referente, apostamos a un proyecto deportivo y no queremos un préstamo, apuntamos a una venta. No podemos soltarlo olímpicamente. Es la joya de la corona”.

Sin embargo, Caicedo confirmó que el equipo argentino no es el único que está interesado en los servicio de ‘Pala’. “No me gusta dar nombres, pero hay interés desde Bélgica, México, Portugal y Brasil. Estamos en conversaciones, pero no llegaron ofertas formales”.

El jugador quiere ir a River, pero le piden calma, teniendo en cuenta que no depende solo de él. “Es un sueño de niño jugar en River, pero le pedí paciencia, que se asesore bien… Se tiene que valorar y no dejarse llevar por una pasión, por su corazón. Es su carrera, su vida y queremos que se valore como lo valoramos nosotros, hay que usar la razón. Nuestro objetivo principal es renovar”, señaló Caicedo.

Y finalizó la entrevista hablando sobre la posibilidad de la venta al club ‘millonario’. “El futuro de Palavecino dependerá de las propuestas, estamos dispuestos a escuchar en caso de que quieran comprar un porcentaje del pase. A River le hicimos una contrapuesta con un préstamo con un cargo alto y obligación de compra que se deduce del cargo. Era una fórmula para descontarle una importante proporción de la opción de compra. Surtía el efecto de acercarse a la cifra del préstamo propuesto casi con la figura de ejercer la opción de compra”.

Cabe recordar que los derechos deportivos de Agustín Palavecino se comparten con Platense con 50% para cada uno, razón por la que el Cali no es el único interesado en una negociación.