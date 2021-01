Agustín Palavecino pidió no jugar mientras se resuelve su futuro

El jugador estrella del Deportivo Cali, Agustín Palavecino, no fue convocado para el próximo partido frente a Envigado por solicitud propia del jugador.

En los últimos días, se conoció que el volante argentino, Agustín Palavecino, estaría muy cerca de dar el próximo paso en su carrera debido a las pretensiones que tiene River Plate de llevárselo, razón por la cual, pensando en su futuro, solicitó a las directivas de la institución verdiblanca no ser convocado para el próximo partido de la Liga Betplay.

Este jueves en la noche, el Deportivo Cali publicó su lista de convocados para enfrentar al Envigado en el partido correspondiente a la fecha 3 del torneo local, donde evidentemente no aparece el volante argentino. Si bien, inicialmente se pensó que se trató de una medida institucional para cuidar al jugador, al final resultó que son presiones de Palavecino.

Además, el presidente del equipo colombiano, habló en entrevista con RCN Radio Cali y dijo que lo quieren renovar, pero no buscan aceptar su propuesta. “El jugador y su entorno, no han querido escuchar nuestra propuesta de negociación, estoy seguro que es mejor que la que le ofrecen en Argentina, pero no lo han querido escuchar“, expresó.

Sobre esta situación particular del jugador, se asegura que no está concentrado debido a los múltiples rumores sobre su salida. “Nuestra posición hoy es tratar de entender la situación, de que el jugador tiene una carga psicológica por todo lo que ha generado esto de su posible salida, pero hay un contrato que hay que respetar, es innegable sentirse desconcertado“.

Por último, dijo que han rechazado tajantemente las dos ofertas que ha realizado River Plate, pues si el jugador no se vende, se quedarán con él para encarar este 2021. “River hizo una propuesta y se rechazó, hizo una segunda y también se rechazó, me lo comunicó directamente Enzo Francescoli, no aceptamos su propuesta, hoy, nuestro interés es renovarle al jugador, lo estamos intentando“.

Las ofertas por Agustín Palavecino