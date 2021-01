Agustín Palavecino, los goles en Deportivo Cali y su situación. ¿Se queda?

FOTO: DIMAYOR

Otra vez Agustín Palavecino fue el mejor de Deportivo Cali. Se destacó en el triunfo sobre Deportivo Pereira con el gol del triunfo y varios otros pases interesantísimos. Ya completa ¨¨ anotaciones en el club y el hincha tiene preguntas sobre él.

Públicamente se ha conocido que hay una situación contractual con él que todavía no se definió. Agustín Palavecino es un futbolista que llegó al cuadro verdiblanco en 2019 y cuyo vínculo no ha sido renovado, más allá de la intención del club. Por ahora no hay acuerdo para esa extensión y aparecen otras opciones en su futuro. De momento está jugando en Deportivo Cali pero es una incógnita saber hasta cuándo lo haga.

Al respecto habló Marco Caicedo, el presidente de Deportivo Cali, en entrevista en El VBAR (Caracol Radio). Este domingo dijo: “Estamos en negociaciones intentando extenderle el contrato. Es una situación que está en curso. No es fácil. Agustín Palavecino queda libre para negociar con otros equipos a partir de junio. Nos deja en una posición débil”, fue lo primero que dijo el dirigente.

Y agregó sobre lo que pasará en breve entre el club y el futbolista argentino que adquirió trascendencia en su carrera por lo hecho en Colombia: “Intentaremos hacer lo mejor. Sentarnos y que las partes queden satisfechas. Ellos (futbolista y representante) tienen pretensiones y es natural que en esa mesa pueda haber posiciones encontradas. Hay que encontrar la mejor solución para todas las partes”, dijo. Se negociará en breve.

Los goles de Agustín Palavecino en Deportivo Cali

Con el que le hizo a Deportivo Pereira llegó a 15 en 59 juegos de liga. Hizo 4 en el año debut y en el siguiente amplió la cuenta con otros 10. Ahora empezó el conteo de 2021. Además tiene 6 partidos de Copa (sin goles) y 3 anotaciones en 8 juegos de la Copa Sudamericana.

Agustín Palavecino registra 14 goles y 7 asistencias en sus últimos 30 partidos jugados. Es, sin duda alguna, el futbolista más desequilibrante en el presente del cuadro verdiblanco.