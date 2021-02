Agustín Palavecino hoy: últimas noticias sobre su futuro

FOTO: DIMAYOR

Bastante se ha hablado de Agustín Palavecino en el mercado de fichajes. Y tras varios días de negociaciones y ofertas, Deportivo Cali vuelve a contar con él este martes para partido oficial.

Por la Fecha 4 de la Liga BetPlay I-2021, el cuadro verdiblanco visita a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia (Tunja). En la lista de convocados por el DT Alfredo Arias al compromiso vuelve a estar Agustín Palavecino, quien se perdió el juego anterior por decisión propia. En el medio de las opciones para su futuro, pidió no ser tenido en cuenta para aquel duelo ante Envigado.

Sin él, Deportivo Cali empató en condición de local. Y como todavía no se resolvió algo en el tema, la determinación de las dos partes fue volver a la normalidad. Es decir que el futbolista nuevamente está en los planes del DT. Fue citado, está con el equipo en Tunja y jugará si es que así lo decide Alfredo Arias. Él ya disputó dos compromisos en el certamen e hizo un gol.

Contrario a lo que sucedió en el partido anterior en el que, según contó el entrenador, “la decisión de Agustín Palavecino de no jugar fue ayer, cuando estábamos en charla técnica”, ahora el futbolista sí está disponible para jugar. El tema de su futuro se sigue manejando, pero eso no afectará su presencia con el equipo. Al menos no en esta jornada ante Boyacá Chicó.

Luego de las ofertas que envió para hacerse con el futbolista a préstamo y que Deportivo Cali rechazó por considerarlas insuficientes, en el mercado de fichajes de River Plate hay una especie de pausa en esta opción. Por ahora no se ha vuelto a insistir con el nombre de Agustín Palavecino.

El que aparece en estos días como posibilidad es Sebastián Driussi, un futbolista que ya estuvo en el club, que jugó bajo el mando de Marcelo Gallardo y que termina contrato en Rusia con FC Zenit a mitad de año. Ya está disponible para negociar y eso es lo que se está priorizando en este momento. Lo de Agustín Palavecino sigue en pie, pero parece que no como algo prioritario.

Agustín Palavecino en la convocatoria de Deportivo Cali