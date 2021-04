El club antioqueño Águilas Doradas confirmó en un comunicado oficial que tiene 2 futbolistas más con positivo por coronavirus.

Si la situación antes de este comunicado era complicada para el equipo, cuyo dueño asegura no estar en condiciones para competir este fin de semana. No cuenta en su plantel con elementos Sub-20 porque, entre otras cosas, no hay competición para dicha categoría.

Águilas Doradas ya tenía 14 casos positivos dentro de su plantel, que originalmente se compone de 29 jugadores inscritos ante la Dimayor. Además, se cuentan 7 lesionados. Le quedan 7 jugadores, pero como hay 2 nuevos positivos por COVID-19, en definitiva solo cuenta con 5 elementos.

+ Casas de apuestas quitan el Águilas Doradas vs. Chicó de sus parrillas

+ ¿Por qué hay tanta polémica con el Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó?

Este fin de semana debe competir contra Boyacá Chicó en calidad de local, duelo trascendental ara los Ajedrezados, quienes se encuentran comprometidos con el descenso, al lado del Deportivo Pereira (visita al Envigado). Los dos definen al descendido.

Mediante un comunicado oficial, Águilas Doradas “ha elevado a la Dimayor y a la FCF como rector del fútbol colombiano, una nueva solicitud de aplazamiento por “fuerza mayor” de la fecha 18 ante el Boyacá Chicó, de al menos una semana”.

El caso queda en manos del ente rector del fútbol colombiano, que debe tomar una decisión pronto porque actualmente los compromisos Águilas vs. Chicó y Envigado vs. Pereira aparecen programados para este domingo 11 de abril desde las 3:30 p.m.