El capitán de América de Cali, Adrián Ramos, habló en entrevista con El Alargue y explicó por qué Juan Cruz sigue siendo importante dentro del equipo.

La hinchada del América elogió con gran pasión lo hecho por Ramos en el clásico vallecaucano. Anotó doblete y siendo la gran figura del partido, luego de su ausencia en varios compromisos por temas médicos.

A partir de ese triunfo los ánimos se calmaron en la interna del plantel y los aficionados no tuvieron más motivos para seguir reclamando triunfos, al menos por el momento. “Nosotros tratamos de ser un equipo. De fortalecerlo día a día, de confiar en nuestros compañeros para el beneficio del equipo”, sostuvo Adrián.

Todo esto no es solo trabajo de los jugadores más grandes. Los que vienen de la cantera son fundamentales en este proceso. Por su experiencia y su larga trayectoria Adrián Ramos es un ejemplo para ellos. “Yo trato de disfrutar al lado de ellos, de enseñarles en lo que más pueda a partir de mi experiencia. También aprender de ellos. Y creo que hemos hecho una buena combinación con los jugadores más maduros ”.

Del buen nivel mostrado por Yesus Cabrera, Ramos expresó que “está viviendo un gran momento y no es de ahora, viene desde hace rato así. Es un jugador muy importante. Gracias a Dios lo tenemos en ese nivel. Esperamos seguir disfrutando y ayudarlo a mantener ese nivel”.

Los dirigidos por Juan Cruz sumaron su tercera victoria al hilo, luego de cuatro empates consecutivos. ¿El equipo ya despegó? “Son situaciones del fútbol. Por ahí no fue el mejor arranque, éramos conscientes de eso, que teníamos que mejorar mucho para tener un nivel competitivo”, sostuvo.

Ramos también es consciente de que el hincha siempre quiere más. Enfatiza en que se encuentran muy tranquilos y nunca le han dejado de creer a Juan Cruz. “Hoy el equipo nuevamente ha vuelto a levantar, eso habla mucho del trabajo que el profe tiene”, concluyó.

El próximo rival será Once Caldas, en Manizales, equipo al que no le ganan de visita desde abril del 2007. “Sabemos lo que ellos se juegan. Quieren hacer un gran juego, vienen por ahí no teniendo buenos resultados y sabemos que estos equipos así son más difíciles y aun el Once que tiene muy buenos jugadores. Intentar sacar los tres puntos que nos mantenga dentro de los ocho”.

El partido válido por la jornada 13 de la Liga BetPlay será el sábado 20 de marzo a las 08:00 p. m. El encuentro contará con el apoyo de la Asistencia de Vídeo Arbitraje (VAR).