Adrián Ramos sobre Jürgen Klopp: “Fue injusto y amargo, no confió en mí”

El capitán y referente del América de Cali, habló sobre la complicada relación que tuvo con uno de los mejores técnicos de la actualidad.

Adrián Ramos volvió al fútbol colombiano después de construir una larga carrera de más de 10 años en el fútbol europeo, donde su punto máximo lo vivió después de la Copa del Mundo de 2014, cuando arribó al Borussia Dortmund tras ser uno de los goleadores de la Bundesliga con el Hertha Berlín. Sin embargo, el delantero contó que la experiencia a su llegada con el técnico Jürgen Klopp no fue la mejor.

En diálogo con Goal, contó lo difícil que fue el trato con el actual DT del Liverpool. “Pensé que estaba en la película equivocada o alguna maldición estaba sobre mí. La temporada fue un desastre. Desafortunadamente, después de algunos juegos, casi no jugué al principio. Klopp confiaba más en otros jugadores. Según él, no entrenaba lo suficientemente bien. Una vez incluso me sacó del equipo por motivos deportivos. Eso fue amargo”.

Y añadió. “Sentí que era injusto. Después de todo, no era el único jugador con fluctuaciones de forma. Sí, hay días en los que no alcanzas la meta ni siquiera en los entrenamientos. ¿Es por eso que soy peor jugador? No. Se trata de confianza y, aunque aprendí mucho con Klopp, solo sentí su confianza al principio”.

Además, manifestó que el panorama cambio cuando llegó Thomas Tuchel al banquillo. “Es parte del fútbol que tienes una mejor conexión con un entrenador que con el otro. No culpo a Klopp, la temporada también fue muy dura para él. Pero sí, con Thomas el factor de diversión y aprendizaje fue mucho mayor para mí. Nos enseñó a llevar más control a nuestro juego y también a profundizar rápidamente con la posesión. Me gustó su filosofía“, concluyó.