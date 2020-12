Adrián Ramos, la emoción por un nuevo título con América de Cali y el recuerdo del 2008

“Este era un sueño”, dijo el ídolo escarlata en la rueda de prensa posterior a la consecución de la Estrella 15 de América de Cali. Adrián Ramos volvió para ser campeón y lo logró. Nuevo festejo para él, 12 años después del primero.

En 2008, con Diego Umaña como DT, se dio el primero. Era la estrella 13 del cuadro escarlata y otra etapa en su carrera. De ahí Adrián Ramos partió a cumplir su sueño europeo. Pasó a jugar a Hertha Berlín, Borussia Dortmund y Granada CF, antes de tomar la decisión de volver a vestir la camiseta escarlata.

+ Las lágrimas de Juan Cruz Real por su título con América de Cali

+ La protesta de América de Cali en el segundo gol de Santa Fe

+ América de Cali, campeón de la Liga Betplay Dimayor 2020

Llegó y en su primer año fue el capitán de la Estrella 15. “Este era un sueño. Muchos de mis compañeros cuando se fueron de América de Cali siendo campeones, volvieron con esa ilusión y no se les dio. Gracias a Dios se me dio a mí. Hoy recibí mensajes de compañeros que me hacían mucha fuerza porque los representaba a ellos. A esa gente americana que siempre creyó, agradecerle por el apoyo”, dijo Adriancho ante los medios de comunicación.

A los 34 años el ídolo escarlata logra una segunda coronación con el club. Volvió después de marcar 100 goles en Europa solamente con esa idea. Aportó 9 tantos en el camino al título y terminó el año alzando el trofeo. Símbolo de esa conquista y humilde para reconocer el trabajo de los demás que aportaron, como el profesor Juan Cruz Real.

“Este título es de mucho trabajo. Esto tiene un líder y es el profe que nos dio la idea. Los jugadores creímos, trabajamos y hoy recibimos la bendición. Muy contento por eso. Agradecer a las personas que nos apoyaron. Hoy es una recompensa al esfuerzo diario y el partido a partido”, concluyó Adrián Ramos.