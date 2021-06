“Yo también hice las burradas que hizo James Rodríguez”

Frase del Tino Asprilla en referencia a lo que sucedió con James Rodríguez, su ausencia en la Copa América, las palabras que ha tenido al respecto y su experiencia siendo jugador de la Tricolor.

El Tino Asprilla lo contó en ESPN FC. Allí es uno de los panelistas. Y hablando de uno de los temas del momento respecto a la Selección Colombia, se refirió a la actualidad de James Rodríguez en comparación con su vivencia en la Tricolor hace ya más de 20 años.

▶: Óscar Córdoba y su respuesta para James Rodríguez sobre los códigos en el fútbol

▶: ¿No era para James? Cuadrado aclaró su comentario: “nadie es más que todo el equipo”

▶: “Es positivo que James se pierda la Copa América. Podría regresar al 100% al Everton”

“A mí me pasó en las Eliminatorias para el mundial de 1994. Acuérdense que yo peleo porque no juego. Estaba ofendido, también hice las burradas que hizo James y salí bravo, peleé. En Barranquilla les dije a Maturana y al Bolillo: ‘Yo no vengo aquí a ver jugar a nadie y me voy de la selección’ y me respondieron ‘Ah bueno, váyase’”.

Para el Tino Asprilla, lo de ese momento se parece a lo de ahora con James Rodríguez. Y por eso dice que le parece increíble que ningún compañero “haya salido a defenderlo”. Algo que va muy de la mano con su anécdota. “Cuando yo me voy, ¿quién me llama a mí? Los jugadores de la Selección Colombia. Dicen ‘venga, nosotros lo necesitamos’. Me llaman ellos, yo vuelvo a la Selección, agaché la cabeza y empecé a jugar fútbol”, recordó.

Es lo que espera que pase ahora. La Selección Colombia está jugando sin James Rodríguez, uno de sus referentes del tiempo reciente. Oficialmente se debe a una lesión de la que se está recuperando antes de iniciar la pretemporada con el Everton. La idea del cuerpo técnico encabezado por Reinaldo Rueda es que allí se recupere y pueda estar en próximas convocatorias.