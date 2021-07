Yerry Mina: “Si me toca ir de delantero con la Selección Colombia, no diré que no”

Yerry Mina se encuentra disfrutando de sus vacaciones, luego de su participación con la Selección Colombia en la Copa América, 2021 en la que obtuvieron el tercer lugar. El zaguero está en Guachené, Cauca, su tierra natal y allí estuvo en la inauguración de su fundación.

Esa iniciativa nació para ayudar a las personas que lo necesitan en su región entregándoles espacios de sana recreación y deporte. Es una forma de crear nuevas oportunidades para los más pequeños.

Durante el evento, al defensor central le recordaron el torneo continental que acaba de terminar y en el que generó odios y amores por sus diferentes actuaciones, algunas muy buenas y otras no tanto. Por eso, le preguntaron específicamente por la estrategia defensiva que utilizó la Tricolor, la cual fue criticada.

“La Selección Colombia puede jugar con cualquier esquema, cuando entramos al terreno de juego nos acomodamos a cualquier posición, si me toca ir de delantero no diré que no“, dijo.

Cuando terminen sus días de descanso, Yerry se desplazará hasta Inglaterra para unirse al Everton FC, donde aún no tiene asegurado un puesto, pues con la llegada de Rafa Benítez al banquillo, todo indica que tendrá que buscar un nuevo rumbo.