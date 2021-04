El defensor central colombiano Yerry Mina tiene el aval de los médicos para volver a jugar con el Everton en la Premier League.

Yerry Mina estaba lastimado, problema muscular que le costó unos 10 días exactos para salir del mismo, con total disponibilidad como lo necesita el Everton para este tramo final en la máxima competición del fútbol inglés.

Carlo Ancelotti, director técnico del club de Liverpool, confirmó en conferencia de prensa que Yerry Mina se encuentra recuperado de sus dolencias, como también pasa con otros jugadores entre algodones, caso Calvert-Lewin, Bernard, Delph y André Gomes.

Una de las flaquezas de este Everton ha sido la estrechez de su plantilla. Las lesiones pusieron en evidencia que no se trata de un plantel numeroso para estar mejor ubicado en la clasificación general de la Premier League.

“Ahora los jugadores tienen muchos partidos que jugar, demasiados. Esta es la razón por la que esta temporada tenemos lesiones increíbles, porque no tienen la posibilidad de descansar. Si no pueden jugar al 100 por ciento, no pueden producir lo mejor”, dijo el técnico con relación a aquellos casos de lesiones en la plantilla de los Toffees.

La recuperación de los jugadores en departamento médico es importante porque así el equipo tiene la mayoría de su pelotón en condiciones de afrontar partidos como los de este viernes, donde es clave para el Everton obtener un buen resultado, de cara a conseguir una clasificación a copas europeas.

¿A qué hora juegan Everton y Arsenal?

Este partido se encuentra programado para disputarse el viernes 23 de abril a partir de las 2:00 p.m., hora colombiana. Además de Yerry Mina es posible que esté disponible James Rodríguez.