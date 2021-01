Yerry Mina: ¿Qué pasó el día que conoció a James Rodríguez?

FOTO: GETTY IMAGES | ONE FOOTBALL

Hoy en día Yerry Mina y James Rodríguez festejan juntos los goles de Everton. Recientemente lo hicieron en la FA Cup al clasificar a la quinta ronda. Gol del zaguero tras asistencia del mediocampista, actualmente unidos en el club tras 4 años en la Selección Colombia.

Fue en 2016 cuando se conocieron gracias a la convocatoria de ambos para jugar la Copa América Centenario en Estados Unidos. Anteriormente Yerry Mina veía por TV las gestas de James Rodríguez con la Tricolor. Lo vio brillar en Brasil 2014, mientras iniciaba su camino en Santa Fe. Dos años después estaría jugando a su lado y ahí es donde empieza la anécdota que contó en entrevista con @EvertonEsp.

“Cuando estaba en Santa Fe y me convocaron a la Selección Colombia para la Copa América Centenario, miraba a James Rodríguez y temblaba. Le pedí una foto. Le dije: ‘¿Panita, me regalas una foto?’. Me dijo que claro, de una. Luego él y Falcao García me llamaron a su mesa, pero dije que no. Estaba muy nervioso en ese entonces”, empezó contando Yerry Mina.

Considera que su hoy en día compañero en Everton es un gran jugador, una gran persona y una inspiración para muchos jóvenes en Colombia. “Es un líder, es un ganador. Desde entonces siempre lo miro cuando entreno. Siempre lo apoyé y lo sigo apoyando. Es un crack. Fue una linda anécdota porque pasé muchos ratos incómodo. Él me llamaba y yo de los nervios no podía acercarme”, recuerda de aquella primera convocatoria a su lado.

Y agrega: “Le preguntaba por Europa y cómo era jugar al lado de los grandes. Él me decía que yo pronto estaría allá. Ahora tenerlo a mi lado es algo grandioso y le doy gracias a Dios permitirme estar con él. Es un grandísimo jugador de fútbol y nos aporta mucho. Es un ganador, una persona que siempre quiere trabajar, estar haciendo cosas”.

Juntos están compartiendo su primera temporada en Everton. El equipo que dirige Carlo Ancelotti tiene sueños ambiciosos que mucho dependen de sus rendimientos: “Tenemos suerte que esté con nosotros disfrutando. Cada uno de los jugadores disfruta cuando él tiene el balón porque es un jugador muy claro. Hace cosas diferentes. Agradezco a Dios por permitirme estar con él y ser ya prácticamente de su familia y él de la mía”.