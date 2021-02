Ancelotti y la primera confirmación de la lesión de Yerry Mina

Yerry Mina fue titular y solo jugó 18 minutos en la caída de Everton ante Manchester City (1-3). Salió lastimado, aunque caminando. ¿Qué le pasó? Se lo consultaron al DT en la rueda de prensa.

“Tenía un problema en la pantorrilla. No creo que esté disponible para el partido del sábado”, fue lo que respondió Carlo Ancelotti respecto a la dolencia que sufrió el zaguero colombiano en nuevo compromiso de la Premier League. Tras perderse el duelo anterior frente a Fulham, regresó al 11 y solo jugó 18 minutos. Salió para darle paso a Seamus Coleman.

Así que Carlo Ancelotti terminó la jornada confirmando que Yerry Mina seguramente se perderá el Derbi de Merseyside que Everton FC jugará el sábado en Anfield Road. Es uno de los compromisos más esperados de la temporada. ¡Ante el Liverpool de Jürgen Klopp! Esta vez el zaguero de la Selección Colombia sería baja.

Todavía está pendiente de confirmarse el alcance de la lesión que sufrió el zaguero, pero está claro que se trata de una dolencia muscular. Por ende la declaración del experimentado entrenador italiano. Sabe que lo más probable es que no pueda contar con Yerry Mina para jugar dentro de 3 días. También está a la expectativa de conocerse el estado físico de Dominic Calvert-Lewin y Allan Marques.

🤕Carlo Ancelotti has confirmed that Yerry Mina will miss the Merseyside derby this weekend pic.twitter.com/aY2x5EvehT

Carlo Ancelotti (BBC Sport) – The #EFC boss says Yerry Mina will miss Saturday’s #MerseysideDerby and will have to check the fitness of Dominic Calvert-Lewin and Allan #LIVEVE pic.twitter.com/QyHClxmlBV

— BBC Merseyside Sport (@bbcmerseysport) February 17, 2021