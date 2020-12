¡La agresión de Édinson Cavani a Yerry Mina!

Yerry Mina y Édinson Cavani dejaron una de las acciones polémicas en la eliminación de Everton de la Carabao Cup. El uruguayo terminó arrojando al piso al hombre de la Selección Colombia en un cruce en la mitad de la cancha.

Acción polémica. Mucho. Durante el partido se dio el choque entre el par de futbolistas que hace casi un par de meses también fueron rivales en la Eliminatoria. Eso fue en Barranquilla cuando Uruguay venció a la Selección Colombia. Ese día también Édinson Cavani marcó un gol.

+ Lo que el Arsenal envidia del Everton y James Rodríguez

+ Ancelotti pone a Richarlison como el referente del equipo

+ En la Carabao Cup, Everton no pudo sin James Rodríguez

Acá repitió y muchos lo critican. ¿Debió seguir jugando? Marcó a poco del final del juego en el que ya había tenido un fuerte cruce con Yerry Mina. Se cruzaron con palabras y pasaron a las acciones. El uruguayo terminó tomando del cuello al colombiano y arrojándolo al piso. ¿Qué pasó? Nada. Ambos siguieron en la cancha y fue Édinson Cavani el decisivo marcando el gol del 0-1.

Esta vez no hubo VAR. En la competencia se decidió no usarlo. Sí se tuvo en la campaña 2018-19. Después se quitó. Así que en este momento no estaba la posibilidad de una revisión. Sencillamente el árbitro no vio lo sucedido o consideró que no era merecedora de una sanción. Yerry Mina terminó en el suelo y luego vio cómo el equipo sufrió el par de goles de la eliminación.

Yerry Mina, Édinson Cavani y la agresión en la Carabao Cup