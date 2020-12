Wilmar Barrios ya ajusta dos años en el Zenit de San Petersburgo. Por estos días de movimientos y transacciones en el fútbol, su nombre empieza a sonar en otras ligas con mayor visibilidad y competencia. Algunos de ellos son el Besiktas, de Turquía y el Tottenham Hotspur, de Inglaterra.

Y es que el volante ha tenido un crecimiento importante desde su salida de Boca Juniors, en 2018. Es un gran recuperador y lo más evidente es que ha mejorado en la precisión de sus pases. A su llegada al conjunto ruso, han ganado dos ligas, una copa y una supercopa del balompié de ese país. También han podido participar en la Champions League y en la Europa League.

Sin embargo, el club no ha logrado buenos resultados en las competencias internacionales y el colombiano estaría buscando un lugar donde pueda desarrollar más sus capacidades, aún sabiendo que en su institución le ofrecieron renovar el contrato que tiene hasta 2021 y alargarlo por muchos años más, con una alta suma de dinero de por medio.

Los turcos ya habrían iniciado conversaciones para reforzar su plantilla y el cafetero suena como una opción muy fuerte. Lo mismo estaría haciendo en el cuadro inglés, quienes podrían tener mayores posibilidades, ya que el mediocampista tiene anhelos de disputar una “liga top” en Europa. Allí, podría encontrarse con su compatriota Dávinson Sánchez.

Tottenham Hotspur have approached Zenit Saint Petersburg about a potential move for 27-year-old defensive midfielder Wílmar Barrios. The Colombian has a desire to play in a ‘greater’ league. [Primer Tiempo] #THFC pic.twitter.com/NwiIK0WxEN

— Talking THFC (@TalkingTHFC) December 15, 2020