Tuchel, DT del Chelsea, elogió a James Rodríguez y al Everton

El próximo 8 de marzo se juega un compromiso trascendental por los puestos a copas europeas en la Premier League. Chelsea recibe a Everton, con apenas un punto de ventaja en la zona alta de clasificación, que da acceso a Champions League.

Los londinenses aparecen cuartos, metidos en puestos de ir a competir por la ‘Orejona’. Entre tanto, Everton está en esa lista de prioritarios y potenciales clubes por un lugar a Champions League, en caso de que algún ocupante actual en esa zona trastabille. O lo haga salir de allí, como puede ocurrir perfectamente el próximo lunes en Stamford Bridge.

Por eso el respeto, la atención y mirar con mucha admiración lo que es actualmente Everton por parte de un técnico como el alemán Thomas Tuchel, quien encauzó el devenir discordante del Chelsea. Dejó de ser un maremágnum ofensivo, pero desequilibrado, a un plantel meticuloso en sus formas de atacar y muy precavido atrás, sujeto a un nuevo esquema con tres zagueros centrales, de mayor consistencia.

Al director técnico del Chelsea le preguntaron sobre el Everton y se nota que tiene muy bien referenciado al volante colombiano James Rodríguez. La mejor evidencia: El colombiano fue el único futbolista del Everton que mencionó con nombre propio, en medio de una serie de frases muy bien medidas de su parte, acerca de las virtudes que tiene su siguiente rival en la Premier League.

“Ellos tienen un equipo muy fuerte, muy fuertes mentalmente y llenos de talento. Tienen delanteros fuertes”, afirmó Tuchel, quien de inmediato mencionó a James, cuando se refirió a los futbolistas más peligrosos del Everton. Subrayó la fortaleza de su rival y de su entrenador, sobre el cual se decantó en elogios por su invaluable gestión al frente de esta plantilla.

🗣️ ‘They have a very strong squad, very physical, full of talent. They have got strong strikers, a dangerous number 10 with James, strong experienced players, super strong manager at the sidelines’

Thomas Tuchel is impressed with Everton… pic.twitter.com/o9jxC1BYZt

— Everton FC News (@LivEchoEFC) March 6, 2021